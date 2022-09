Trzy centra Newbridge eko-doskonałe w certyfikacji BREEAM In-Use

W zakończonej właśnie certyfikacji BREEAM-In-Use centra handlowe Nowe Czyżyny w Krakowie, Nowe Bielawy w Toruniu i Nowa Górna w Łodzi uzyskały wynik „excellent”. Doceniono m.in. energooszczędność, minimalizację zużycia wody czy działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń i wpływu na środowisko naturalne.

REKLAMA

Asesorzy zwrócili uwagę także na to, jak centra oddziaływują na wellbeing i zdrowie, a także, w jaki sposób gospodarują i zarządzają na co dzień swoimi terenami zielonymi. Na ocenie zaważyły także liczne podejmowane działania proekologiczne i to zarówno w obszarze edukacji, jak również inwestycyjnym.

– Coraz wyższe oceny, jakie nasze obiekty uzyskują w kolejnych certyfikacjach BREEAM-In-Use, to dowód na to, że centra ewoluują we właściwym kierunku, mając na uwadze nie tylko swój własny rozwój na rynku, ale także wpływ, jaki dzięki tym zmianom wywierają na swoje otoczenie, środowisko naturalne i człowieka – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge. – Ostatnie lata pod tym względem były dla nas niezwykle intensywne. W parze z zakrojonymi na szeroką skalę modernizacjami, szły bowiem inwestycje mające na celu dostosowanie obiektów do proekologicznych, światowych standardów, w takich obszarach jak chociażby: gospodarowanie energią i wodą, zarządzanie odpadami i recycling – mówi. – Jednocześnie także jako jedne z nielicznych centrów convenience na rynku wdrożyliśmy autorski i wielowymiarowy program edukacji proekologicznej „eco smart”. Objął on swoim zasięgiem naszych klientów, ale także najemców i partnerów. Za jego sprawą popularyzujemy wiedzę ekologiczną, a także uwrażliwiamy otoczenie na najbardziej palące kwestie np. zmian klimatycznych czy recyclingu na co dzień – dodaje.

Kierunek zmian, jaki obserwuje się w Newbridge, zgodny jest dziś nie tylko z oczekiwaniami rynku, ale także konsumenta. Ten przywiązuje coraz większą wagę do zakupów w miejscach, które świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Jak czytamy w badaniach GfK dla Polskiej Rady Centrów Handlowych, ten aspekt ważny jest dziś już dla 40% kupujących. Co więcej, również w badaniach dla PRCH, przygotowywanych przez PwC, 56% klientów skłonnych byłoby zmienić odwiedzane przez siebie centrum na takie, które dba o środowisko.