Trzy najnowsze place zabaw w Warszawie, które musi odwiedzić każde dziecko

Wielka dżungla, motywy z Alicji w Krainie Czarów czy naturalizm w Łazienkach Królewskich? W ostatnich miesiącach w Warszawie otwarto kilka niezwykłych placów zabaw, które zaskakują swoimi atrakcjami. Prezentujemy mocną trójkę stołecznych miejsc rozrywki dla dzieci.

REKLAMA

Naturalny plac zabaw w Łazienkach Królewskich

W maju br., w południowej części ogrodów Łazienek Królewskich, między ul. Parkową a Aleją Chińską (teren dawnego placu zabaw), zlokalizowano integracyjne miejsce edukacji i zabaw. Na jego wyposażenie składają się urządzenia bazujące na naturalnych materiałach i doznaniach sensorycznych, tj. zawierające korę, piach i żwir.

Plac wodny umożliwia dzieciom samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych. Nie zabrakło także urządzeń integracyjnych, dobranych w taki sposób, aby zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i w pełni sprawne mogły spędzić czas na wspólnej zabawie.

Pojawiły się pnie drzew i głazy do rekreacji, zapewniając bezpośredni kontakt z naturą, fot. mat. pras.

Pojawiły się pnie drzew i głazy do rekreacji, zapewniając bezpośredni kontakt z naturą. Znalazły się tam także stoliki do gry w szachy lub warcaby, altana i ławki.

W Łazienkach znalazł się również miniamfiteatr z możliwością zadaszenia w formie żagla, przeznaczonego do aktywności teatralnych i warsztatów na świeżym powietrzu.

Świat z filmów Tima Burtona na Bielanach

W październiku br. przy ul. Frygijskiej na warszawskich Bielanach powstał niecodzienny plac zabaw. Architekci z pracowni LS-Project inspirowali się twórczością Tima Burtona i motywami z Alicji w Krainie Czarów. Co ciekawe, w tym miejscu miała powstać inwestycja deweloperska, którą zablokowały władze dzielnicy.

W strefie dla dzieci znajdziemy m.in. zjeżdżalnię muchomor, zestaw integracyjny, zadaszoną piaskownicę motyl, biblioteczkę w kształcie „Domu Kapelusznika”, stół do gry w karty z krzesłami czy fotel „Królowej Kier”.

W październiku br. przy ul. Frygijskiej na warszawskich Bielanach powstał niecodzienny plac zabaw. Architekci z pracowni LS-Project inspirowali się twórczością Tima Burtona i motywami z Alicji w Krainie Czarów, fot. UD Bielany

Oprócz placu zabaw w strefie przy ul. Frygijskiej powstało miejsce przeznaczone dla seniorów. Jest to drewniany taras z ławkami, stołami do gry, urządzeniami do ćwiczeń, całość osłonięta od placu zabaw szerokim pasem zieleni oraz trejażami, które w najbliższej przyszłości porosną bluszczem.

Strefa powstała w miejscu, gdzie wcześniej było 1264 mkw. nawierzchni z płyt betonowych i asfaltobetonu. Obecnie posadzono tam ponad 4300 roślin w tym m.in. perukowce, hortensje, migdałowce, tawuły, lilaki, krzewinki, orliki. Warto dodać, że jeszcze jakiś czas temu była realna szansa, aby w tym miejscu powstał kolejny budynek mieszkalny.

Wielka dżungla nad Stawami Brustmana

W styczniu 2021 r. na Bielanach otwarto jeden z największych placów zabaw w Warszawie. Tuż przy Stawach Brustmana zlokalizowano kompleks urządzeń, który zachwyci niejedno dziecko.

Znaleźć tam można największy i najwyższy bo liczący aż 8,5 m. wysokości zestaw dżungla, który składa się z dwóch wież i trzech wysokości zjeżdżalni. Na placu zabaw jest też liczący 15 metrów długości krokodyl, strefa z tak zwaną fabryką piasku, gry interaktywne, karuzela, tyrolka, huśtawki i niezliczone miejsca do wspinania się nawet na pięć metrów wysokości.

W styczniu 2021 r. na Bielanach otwarto jeden z największych placów zabaw w Warszawie. Tuż przy Stawach Brustmana zlokalizowano kompleks urządzeń, który zachwyci niejedno dziecko, fot. UM Warszawa

Mnogość przeszkód sprawia, że z placu zabaw z powodzeniem mogą korzystać dorośli chcący popracować nad swoją kondycją. Jest też huśtawka, na której opiekun może pobujać się wspólnie z dzieckiem. Część zabawek została dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.