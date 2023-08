Kameralne, miastotwórcze, zaprojektowane przez czołowych polskich architektów. Takie są trzy największe inwestycje biurowe prowadzone aktualnie w Trójmieście. Co się buduje w Gdyni i Gdańsku?

REKLAMA

Jakie biurowce powstają dziś w Trójmieście?

Zasoby biurowe Trójmiasta na koniec czerwca 2023 roku osiągnęły blisko 1,02 mln mkw.

W II kwartale w Trójmieście do użytku oddano jeden projekt biurowy – Matarnia Office Park A.

Największymi realizowanymi inwestycjami biurowymi w Trójmieście są m.in.: Waterfront II (15 000 m kw., Vastint Poland), Palio Office Park C (13 tys. mkw., Cavatina Holding) oraz Punkt (12 500 m kw., Torus), których oddanie do użytku przewidywane jest w 2024 roku.

Trzy największe inwestycje biurowe, na które czeka Trójmiasto:

Waterfront II, Gdynia

projekt: JEMS Architekci

inwestor: Vastint Poland

Drugi etap projektu Waterfront dotyczy zagospodarowania prawie pięciohektarowego terenu w obrębie ulic Waszyngtona, Hryniewickiego i Jana Pawła II, fot. mat. pras.

Drugi etap projektu Waterfront dotyczy zagospodarowania prawie pięciohektarowego terenu w obrębie ulic Waszyngtona, Hryniewickiego i Jana Pawła II.

W ramach planowanej zabudowy powstaną budynki mieszkalne, biurowce, liczne lokale usługowe, hotele, powierzchnia konferencyjna i spa oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym kino.

Ważny element koncepcji stanowią pasaże z ogólnodostępnym skwerem oraz architektura krajobrazu podkreślająca poszczególne strefy funkcjonalne. W tworzeniu przestrzeni publicznej wykorzystano klasyczne elementy budujące tzw. „miękkie granice”, jak arkady czy pergole, dzięki czemu nie odcina się ona od otoczenia. Publiczny, a zarazem kameralny charakter wnętrz urbanistycznych cechuje ludzka skala, sprzyjająca tworzeniu dobrej atmosfery i „życia między budynkami”.

Projekt architektoniczny Waterfront powstał w pracowni JEMS. Głównym celem architektów było stworzenie przestrzeni pretendującej do miana nowego serca Gdyni, które będzie otwarte nie tylko dla osób tu pracujących i mieszkających, ale także dla wszystkich mieszkańców i turystów. Atrakcyjna zabudowa kompleksu ma być wizytówką miasta oraz ulubionym miejscem spotkań, pracy i życia.

Biurowiec Palio Office Park C, Gdańsk

projekt: Cavatina Architects

inwestor: Cavatina Holding

Palio Office Park C to budynek biurowy o powierzchni 13 tys. mkw. zlokalizowany w ramach kompleksu biurowo-usługowego przy ul. Marynarki Polskiej, w gdańskiej dzielnicy Młyniska, fot. mat. pras.

Palio Office Park C to budynek biurowy o powierzchni 13 tys. mkw. zlokalizowany w ramach kompleksu biurowo-usługowego przy ul. Marynarki Polskiej, w gdańskiej dzielnicy Młyniska.

Kompleks Palio Office Park jest miastotwórczym projektem, mającym na celu rewitalizację obszarów stoczniowych.

W ramach kompleksu powstaje 8 budynków, które dostarczą 88,5 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 3,2 tys. mkw. powierzchni usługowej. Budynki są certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Przy projektowaniu Palio Office Park nasz zespół architektów wziął pod uwagę ścisłe wytyczne co do możliwości rewitalizacji tej dzielnicy. Chociaż wiele naszych inwestycji w innych miastach to zdecydowanie wyższa zabudowa, odnajdujemy się również w bardziej kameralnej, mamy na nią pomysł i działamy we współpracy z samorządem, aby wykreować Młode Miasto na nowo pamiętając o przeszłości. Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie, w pełni respektując lokalne uwarunkowania i dbając o unikalny charakter architektury dobrze korespondującej z otoczeniem - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding.

Oprócz powierzchni biurowych w Palio Office Park znajdą się tu między innymi gastronomia, sklepy oraz tereny rekreacyjne. Metamorfozie miejsca sprzyja doskonała lokalizacja. W ramach projektu odtworzony zostanie niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy. To tu powstaną wydzielone strefy różnego rodzaju usług i aktywności otwartych dla mieszkańców.

Biurowiec Punkt, Gdańsk

projekt: APA Wojciechowski

inwestor: Torus

Punkt to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni 12,5 tys. mkw., fot. mat. pras.

Punkt to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni 12,5 tys. mkw. Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4, spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej, co obniża koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Punkt budowany jest w wysokim standardzie Torusa opartym m.in. o technologiczne innowacje – jedną z nich jest system central wentylacyjnych, który w praktyce likwiduje możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy.

Budynek wyróżniać będą także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń biurowych, uchylne okna, system indywidualnej kontroli temperatury, aplikacja budynkowa z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz bogata infrastruktura dedykowana rowerzystom. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników. W inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne, co będzie dużym udogodnieniem dla najemców.