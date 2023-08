Trzy największe projekty biurowe, na które czekają Katowice

Po głośnych otwarciach biurowców .KTW II i Global Office Park Katowice czekają na kolejne pozwolenia na użytkowanie. Które budujące się projekty biurowe są największe?

projekt: Panova Studio

inwestor: ECO City Katowice sp. z o.o.

ECO City Katowice to nowoczesny kompleks biurowy, który współtworzą cztery energooszczędne biurowce. Zastosowane w nich proekologiczne i energooszczędne rozwiązania, takie jak m.in. pozyskiwanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i naturalnego chłodu z otoczenia (freecooling), zastosowanie urządzeń zapewniających odzysk energii elektrycznej, wykorzystywanie gazowych pomp ciepła (w celu pokrycia szczytowego zapotrzebowania na chłód) pozwala na ograniczenie kosztów zużycia mediów i uzyskanie wysokiego wskaźnika efektywności energetycznej. W budynkach wykorzystano innowacyjne systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, które znacznie podnoszą komfort pracy i zdrowie użytkowników, przez co mają bezpośredni wpływ na wydajność pracy i spadek wskaźnika zachorowalności.

Sercem kompleksu stanie się ECO SQUARE, czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa, która wraz z okalającą budynki 800-metrową ścieżką spacerową i amfiteatrem w plenerze, stanowić będzie aż 60 proc. powierzchni tej inwestycji.

– ECO City Katowice zaoferuje najemcom zróżnicowane tereny zielone, które stanowić będą aż 60 proc. powierzchni inwestycji. Stanowiska do pracy wśród zieleni, blisko kilometrowa ścieżka spacerowa, boisko do gry w koszykówkę i zielony amfiteatr przełożą się na urozmaicenie miejsc do pracy na terenie kompleksu – podkreśla Janusz Mitręga, Prezes Eco City Katowice.