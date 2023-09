Trzy projekty Reform Architekt, które odmienią krajobraz Łodzi

Reform Architekt stoją za projektami trzech nietuzinkowych brył, które odmienią krajobraz Łodzi.

Architekt Marcin Tomaszewski znany jest ze swojego niesztampowego podejścia do projektowania, a jego pracownia Reform Architekt ma na swoim koncie setki projektów domów i budynków usługowych. W Łodzi Reform Architekt stoją za projektami trzech nietuzinkowych brył, które odmienią krajobraz miasta.

Spółdzielczy Dom Handlowy „Central”

Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” powstał w latach 70. według projektu: Macieja Gintowta, Ewy Krasińskiej oraz Maciej Krasińskiego. Obiekt ten stał się architektoniczną wizytówką Łodzi i należał do najbardziej prestiżowych placówek handlowych w Polsce. W 2018 roku został wystawiony na sprzedaż i cztery lata później zyskał nowego inwestora, który zdecydował się na jego zakup wraz z projektem przebudowy biurowca w apartamentowiec autorstwa architekta Marcina Tomaszewskiego.

Łódzki „Central” czeka przebudowa. W budynku powstaną luksusowe mieszkania. proj. arch. Marcin Tomaszewski, Reform Architekt, wiz. mat. Reform Architekt

Nowy „Central” będzie oferował 40 apartamentów o różnych konfiguracjach. Każda kondygnacja ma powierzchnię 280 mkw, na której powstaną maksymalnie po cztery lokale mieszkalne. Na parterze zaprojektowana została przestrzeń dla lokali usługowych z dużymi przeszkleniami, aby nadać budynkowi nowoczesności. Na pierwszej kondygnacji podziemnej powstanie strefa masażu i siłowni, tym samym podnosząc standard apartamentowca do rangi premium.

Zmiana funkcji z biurowej na mieszkalną wymagała modyfikacji, między innymi ergonomii obiektu, poprzez obniżenie parapetów z wysokości 140 cm na 90 cm, a w niektórych pomieszczeniach nawet całkowitej ich likwidacji. Układ okien powtarza się co trzecią kondygnację oraz sprawia wrażenie nieregularnego. Natomiast należy się wpatrzeć w elewację, aby dostrzec, że schemat ten uporządkował budynek, dodając bryle lekkości i dynamiki – mówi autor projektu.

Wszystkie zmiany związane z podziałami były konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Prismistic Office

Na trójkątnej działce przy ul. Przybyszewskiego na łódzkim Widzewie powstanie luksusowy biurowiec Prismistic Office. Budowa ma się rozpocząć w 2024 r. Obiekt ma mieć 4 kondygnacje i będą go wyróżniać pryzmatyczne przeszklenia. Gmach będzie mieć ok. 14 tys. mkw. powierzchni użytkowych – na parterze znajdą się lokale dla handlu i usług, wyższe kondygnacje będą przeznaczone na biura.

Na trójkątnej działce przy ul. Przybyszewskiego na łódzkim Widzewie powstanie luksusowy biurowiec Prismistic Office. wiz. Reform Architekt

Zastawszy trójkątny rzut działki architekt Marcin Tomaszewski zaprojektował charakterystyczną bryłę budynku: prostopadłościany połączone ze sobą trzeba łącznikami z pryzmatycznymi przeszkleniami o nieregularnym położeniu, które subtelnie zmieniają kolory wraz ze zmianami pogody, porą dnia oraz kątem patrzenia.

W centralnej części budynku powstało wewnętrzne patio, z poziomu którego zaprojektowano dostęp do części usługowej obiektu. Tutejsze witryny i ich trójkątne przeszklenia powielają formę bryły całego budynku.

Nowe Żelazko

Na skrzyżowaniu ul. Struga i ul. Wólczańskiej tuż obok Piotrkowskiej trwa budowa inwestycji New Iron – łódzkiego żelazka, które, z uwagi na kształt działki, na jakiej jest zlokalizowane, swoją formą będzie przypominało sławny gmach Flatiron w Nowym Jorku.

Na skrzyżowaniu ul. Struga i ul. Wólczańskiej tuż obok Piotrkowskiej trwa budowa inwestycji New Iron. wiz. mat. Reform Architekt

W budynku powstanie 37 apartamentów o zróżnicowanym metrażu – od jednopokojowych do luksusowych penthouse’ów, z których największy ma mieć prywatny taras na najwyższych kondygnacje. Na parterze będą cztery lokale usługowe i efektowne foyer. Na dwóch kondygnacjach powstanie parking dla aut.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż budynek tworzą tylko dwie elewacje połączone zaobleniem. Architekt chciał stworzyć bryłę, która będzie ważnym punktem na mapie miasta, chciał również nawiązać do wielkomiejskiego stylu, tworząc formę nieoczywistą przez swój kształt. Gmach będzie mieć sześć kondygnacji oraz trzy różne wysokości: 26, 22 i 18 metrów. Zróżnicowanie to wynika z dostosowania projektu do zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nawiązania do sąsiedniej zabudowy.

Budynek zaprojektowany przy ulicy Struga znajduje się w strefie konserwatorskiej.