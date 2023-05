Trzy studia jogi, w których architektura i design są równie ważne, jak asany

Drewniana bryła zatopiona w lesie, przestronna i pełna słońca sala na domowym poddaszu i wypełniona zielenią przestrzeń w środku Warszawy - dziś prezentujemy trzy studia do praktykowania jogi, które różni lokalizacja, a łączy wyczucie smaku.

REKLAMA

Centrum Jogi Kundalini / Przeźmierowo k. Poznania

projekt: Mili Młodzi Ludzie

W Przeźmierzowie, na zachodnich przedmieściach Poznania, powstało Centrum Jogi Kundalini. Realizacja w formie dwóch skromnych, zatopionych w zieleni budynków powstała w pracowni Mili Młodzi Ludzie.

Większy z zaprojektowanych budynków to pawilon do jogi. Bryła składa się z dwóch części: wyższej z salą do praktyki oraz niższej z wejściem i przedsionkiem łączącym funkcję aneksu kuchennego i szatni wraz z toaletą i prysznicem. Mniejszy, bliźniaczy obiekt, mieści saunę i niewielki gabinet do masażu oraz miejsce noclegowe na antresoli. Pomiędzy nimi znajduje się zewnętrzny prysznic.

W Przeźmierzowie, na zachodnich przedmieściach Poznania, powstało Centrum Jogi Kundalini. Realizacja w formie dwóch skromnych, zatopionych w zieleni budynków powstała w pracowni Mili Młodzi Ludzie, fot. Pion Studio

Nieregularna, rozczłonkowana bryła pozwoliła zminimalizować wycinki. Opada ona w stronę domu, aby nie potęgować zacienienia jego wnętrz. Wyrazistość okapów i połaci domu ma swoje echo w kompozycji dachów Centrum. Te rozwiązania formalne sprawiają, że kompozycja bryłowa wygląda zupełnie inaczej z każdej strony z zewnątrz. Wewnątrz natomiast widać jedynie zieleń ogrodową - prywatne strefy terenu są poza zasięgiem wzroku gości Centrum.

Yoga Republic / Plac Zbawiciela w Warszawie

projekt: Workplace

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca spotkań, które wspiera kolektywne wartości szkoły. Założenia projektowe dotyczyły naturalności i szczerości designu oraz otwartości przestrzeni.

Efektem ko-kreacyjnego procesu prowadzonego przez architektów z Workplace wspólnie z założycielami Yoga Republic jest wnętrze, które stawia na pierwszym miejscu potrzeby użytkowników: budowanie relacji międzyludzkich oraz komfort osób praktykujących ashtanga joga, fot. Adam Grzesik

Efektem ko-kreacyjnego procesu prowadzonego przez architektów z Workplace wspólnie z założycielami Yoga Republic jest wnętrze, które stawia na pierwszym miejscu potrzeby użytkowników: budowanie relacji międzyludzkich oraz komfort osób praktykujących ashtanga joga.

- Przechodząc przez próg zrzucasz pośpiesznie płaszcz. Zaraz zaczynają się zajęcia. Rozglądasz się i czujesz, że trafiłeś do miejsca w którym panuje harmonia, a za zamykającymi się za tobą drzwiami został cały ciężar dnia. Jest przytulnie i przyjaźnie. Od samego początku projektowania w naszych głowach tak właśnie kształtowało się pierwsze doświadczenie z odwiedzin studia jogi. Tak też wita przedsionek studia Yoga Republic – strefa, która łączy funkcję recepcji i przestrzeni wystawowej. Chcieliśmy aby odwiedzający ten kąt Placu Zbawiciela już od wejścia czuli się tu swobodnie, nieskrępowanie i domowo - mówią architekci z Workplace.

Przestrzeń do ashtangi miała kojarzyć się ze spokojem i naturalnością. Nastrojowe wnętrze umożliwia skupienie na aktywności oddechowo-ruchowej w optymalnej temperaturze, oświetleniu i wilgotności – koniecznych przy praktyce tej techniki jogi. Pomaga w tym odpowiednia ilość naturalnej zieleni, urozmaicając wizualnie i łagodząc bodźce docierające do nas z otoczenia. Mimo, że za oknami widać tętniące życiem miasto, w środku jest miejsce na wyciszenie i połączenie swojego ciała i myśli.

Studio jogi w prywatnym domu pod Warszawą

projekt: Sylwia Strzelecka

W tym domu pod Warszawą króluje drewno. Bryła zaprojektowana przez architekt Sylwię Strzelecką składa z trzech części odpowiadających trzem strefom układu funkcjonalnego. Co ciekawe, na poddaszu domu zlokalizowano studio jogi.

Szczelnie odgrodzona od sąsiednich zabudowań, w otoczeniu leśnej przyrody rozłożysta bryła okazałego domu obejmuje swoimi dwoma skrzydłami zielony dziedziniec z tarasem, tworząc wyodrębniony z pozostałego terenu działki kameralny, jeszcze bardziej prywatny jej fragment dostępny tylko dla domowników i zaproszonych gości.

Natura była obecna dosłownie i w projektowanym wystroju każdego pomieszczenia. Miały być to wnętrza zwyczajne choć ciepłe i magiczne. Klimatyczne i minimalistyczne, udekorowane jedynie widokiem lasu za oknem, subtelnym światłem świec, ciepłem kominka albo jasnym słońcem w zależności od pory dnia. Przestronne i przytulne zarazem. Tak żeby można tu było zwolnić i się wyciszyć.

W tym domu pod Warszawą króluje drewno. Bryła zaprojektowana przez architekt Sylwię Strzelecką składa z trzech części odpowiadających trzem strefom układu funkcjonalnego. Co ciekawe, na poddaszu domu zlokalizowano studio jogi, fot. Regalia Polska Manufaktura

Kolorystyka nikogo tu nie miała zaskoczyć. Jedynie faktury, podobnie jak w przyrodzie są różnorodne. Zestawienia różnych materiałów o gładkich i szorstkich, matowych i wypolerowanych powierzchniach wprowadzają element różnorodności. W całym domu króluje drewno.

W przestrzeni domu zlokalizowane jest także studio jogo. I tu otulono sufity i ściany wiekowym drewnem. Wykonano zabudowy na wymiar i oryginalne meble ze starej sosny z odzysku.