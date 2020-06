Trzy wymiary ochrony, czyli jak w dobie pandemii tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców

Zamknięte urzędy, szkoły, parki - pandemia wymusiła na samorządach całkowitą zmianę funkcjonowania wspólnych przestrzeni i miejsc użyteczności publicznej. Stopniowe otwieranie placówek to kolejne wyzwanie dla miast i gmin. Istotne jest teraz, aby o bezpieczeństwie w przestrzeni publicznej należy myśleć kompleksowo i w perspektywie przyszłości.

Rok 2020 zaskoczył nowymi wyzwaniami. Codzienne funkcjonowanie: praca, zakupy, sprawy urzędowe, słowem wszystko to, co dotąd zwyczajne, obecnie wymaga zachowania nowych, szczególnych środków ostrożności. Potrzebne jest stworzenie nowego podejścia do korzystania z przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni.

Przed samorządami stoją dziś ogromne wyzwania w wielu obszarach. Sytuacja, w której znaleźli się wszyscy jest bezprecedensowa i trudno określić jej rezultaty. Jedno jest pewne – priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców i to na różnych poziomach, od prostych czynności jak dezynfekcja rąk, po nowe kompleksowe systemy dystansowania społecznego. Samorządowcy podkreślają, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców konieczne jest zaopatrzenie się w różne środki ochrony. Liczy się trwałość urządzeń oraz myślenie w długiej perspektywie czasowej.

Dezynfekcja, dystansowanie, detekcja

Z gotowym pakietem rozwiązań na dziś i na przyszłość przychodzi polska marka Multiprotection z systemem ochrony w trzech zakresach: dezynfekcji, dystansowania oraz detekcji wspieranych przez profesjonalne doradztwa. KPakiet powstał z myślą o miejscach użyteczności publicznej: urzędach, placówkach edukacyjnych, biurach, instytucjach kultury, ale również bibliotekach, placach zabaw, przystankach czy nawet ogrodach zoologicznych. – Ważne jest projektowanie uniwersalnych rozwiązań, które sprawdzą się w każdym miejscu, a swoim designem będą je uzupełniać. Liczy się też funkcjonalność urządzeń i ich trwałość przy częstym użytkowaniu – mówi Michał Kwasieborski z Multiprotection.

Eksperci podkreślają, że w obecnej sytuacji najważniejsze stają się działania trwałe i przyszłościowe. Potrzebne są urządzenia, które będą nie tylko sprawne przez lata, ale też będą współgrały z otoczeniem. Już dziś z takich stacji korzysta również wojewódzka jednostka organizacyjna – Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, który jako jeden z pierwszych w Polsce dostosowuje się do nowych norm korzystania z obiektu. Dzięki urządzeniom do dezynfekcji goście ZOO będą mogli bezpiecznie go zwiedzać.

Na placu zabaw z Czystozaurem

Szczególnej uwagi wymagają przestrzenie użytkowane przez najmłodszych: parki, boiska, klubiki czy place zabaw. Propozycją designerów z Multiprotection jest Czystozaur, czyli stacja przeznaczona dla najmłodszych. Urządzenie pomaga oswoić dzieci z potrzebą utrzymania czystości dłoni. Ułatwia rodzicom i opiekunom rozmowę o tym, jak ważna jest higiena rąk, a do tego pomaga kształtować właściwe postawy. Dodatkowo dzięki odpowiedniemu designowi dzieci nie będą bały się z niego korzystać.