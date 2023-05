Trzy zaniedbane kamienice mają stać się wizytówką Łodzi

Nowe elewacje, zielone podwórka i przebudowane kamienice. Łódź rewitalizuje kolejne kamienice przy ul. Piotrkowskiej.

Rok 2023 w Łodzi to odnowione podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102, a na liście uratowanych kamienic znajdą się kamienice przy numerach 115 i 118.

W kompleksowo wyremontowanych budynkach powstaną mieszkania komunalne, lokale usługowe i pracownie dla artystów.

Przy ul. Piotrkowskiej 118 prace trwają we wszystkich siedmiu budynkach wchodzących w skład posesji. W części frontowej demontowane są schody oraz układane są warstwy izolacyjne, podobnie jak w pozostałych, w których wykonywane są też elementy konstrukcyjne II piętra. Najważniejsze roboty do wykonania w najbliższym czasie to wymiana stropów na gęstożebrowe oraz wykonanie stropów żelbetowych. W najbliższych tygodniach planowane są prace przy wymianie dachów w tych trzech budynkach, jak również osuszanie i odgrzybianie fundamentów.

Po remoncie uwzględniony zostanie historyczny charakter XIX-wiecznej kamienicy. Przez podwórko przebiegać będzie pasaż wewnętrzny prowadzący od ul. Piotrkowskiej 118 do pasażu Schillera i pl. Komuny Paryskiej oraz do pofabrycznych budynków przy ul. Sienkiewicza 61A i 63. W budynku znajdą się mieszkania komunalne, biuro, Fundacja Centrum Praw Kobiet, pracownie artystyczne i lokale usługowe. Podwórko będzie na nowo zorganizowane jako miejsce rekreacji dla mieszkańców. Znajduje się w nim kilka cennych drzew, które zostaną zachowane: klon srebrzysty i zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, brzoza brodawkowata i lipa drobnolistna.

Piotrkowska 115

Ekipy budowlane wymurowały już ściany poddasza, attyki i ścianki działowe w piwnicy. Wykonano też wieńce żelbetowe i elementy dachu, przygotowano podłoże pod nowe posadzki oraz oszalowano schody. Trwają roboty przy instalacjach – elektrycznej i kanalizacyjnej – oraz powstaje system oddymiania. W najbliższych dniach zaplanowano montaż elementów blacharskich dachu, rynien i rur spustowych. Rozpocznie się montaż nowego przyłącza wody z ul. Piotrkowskiej, a także elementów instalacji wentylacyjnej.

Po remoncie zmienią się układy pomieszczeń, pojawią się dodatkowe okna i balkony. Nadbudowane zostanie poddasze, które będzie oddane na cele użytkowe. Powstanie również dodatkowe pomieszczenie w budynku na rowery i wózki, schodołaz i sprzęt ogrodniczy dla mieszkańców. W kamienicy będą mieszkania komunalne, mieszkania chronione, świetlica – Centrum Aktywności Lokalnej, lokal usługowy i pracownie twórcze. Istniejący zjazd od strony al. Kościuszki zostanie zachowany. Urządzony zostanie teren zewnętrzny budynku. Powstanie zielony skwer, pojawią się krzewy i roślinny ozdobne, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą, ławki i huśtawki.

Piotrkowska 102

Trwają prace przy budowie nowej nawierzchni podwórza. Nową posadzkę stworzą m.in. pofabryczne płyty z łódzkich fabryk. Ponadto w ostatnich tygodniach realizowano prace we wnętrzach kamienicy – głównie renowację stolarki drzwiowej i okiennej. W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie nasadzanie zieleni.

W zakres remontu kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 102 wchodzi odnowienie elewacji od strony podwórza i zagospodarowanie podwórza. Odtworzone będą detale, takie jak parapety czy gzymsy. W posadzkę podwórza zostaną wbudowane historyczne płyty żeliwne, pochodzące, np. z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko zachowa obecny układ z uwzględnieniem sezonowych ogródków gastronomicznych. Budynek nadal będzie miał funkcje usługowo-biurowe: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, I piętro w budynku frontowym oraz część oficyny południowej biura Urzędu Miasta.