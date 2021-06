Tu dzieci spotkają się z seniorami. W Warszawie powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to nowe miejsce na mapie Warszawy. W bezpośrednim sąsiedztwie parku Fort Korotyńskiego powstanie obiekt, który wspomagać będzie integrację społeczną.

W kameralnym, piętrowym budynku świat najmłodszych spotka się ze światem najstarszych.

Żłobek, dom dziecka, środowiskowy dom pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz dzienny dom pobytu dla seniorów będzie miejscem spotkań nie tylko tych grup społecznych, ale też ich rodzin.

Projekt powstał w pracowni XYstudio.

Otoczona dziś płotem zielona oaza zostanie po latach otwarta dla mieszkańców. W tym miejscu powstanie zielony plac z małą kawiarnią, roślinność zostanie uporządkowana, będą też atrakcje terenowe odpowiednie do wieku użytkowników. Powstaną budki dla jeżyków, motyli, łąka kwietna dla stołecznych pszczół, ścieżka dendrologiczna, boisko do gry w bule, siłownia terenowa dla osób starszych. Dzieci z domu dziecka będą miały swój własny ogródek z huśtawkami i hamakami zawieszonymi między starymi drzewami a żłobkowicze bajkowe place zabaw i dużo terenu zielonego do biegania.

Idea łączenia pokoleń przeciwstawia się wykluczeniu społecznemu. Wspólny budynek sprawi, że tak różne grupy społeczne będą miały szansę się spotkać, współdziałać, a przede wszystkim poznać.

Sam budynek zaprojektowany został w sposób uniwersalny, jest przystosowany dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Klarowny układ wewnętrzny ułatwi komunikację, a atrakcyjny program funkcjonalny pomoże rozwijać najróżniejsze formy aktywności.

Dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla 100 seniorów. Na poziomie parteru znajdować się będzie obszerny hol z recepcją i windą, kawiarnia ze sceną i letnim tarasem, szatnia, stołówka, niezbędne pomieszczenia administracyjne, a nawet mały zakład fryzjerski. Na piętrze sale terapii indywidualnej i grupowej, sale rekreacji ruchowej z dostępem do tarasów na dachu, pokoje odpoczynku. Opieką otoczone będą osoby z demencją, ale również aktywni seniorzy. Dla nich zaplanowane salę komputerową z pokojami do rozmów przez Skype, pracownie plastyczne i warsztatowe, sale do gier towarzyskich. Organizacje pozarządowe będą miały przestronne biuro z małymi wydzielonymi salkami spotkań.

Środowiskowy dom opieki społecznej to miejsce dla osób upośledzonych kategorii B. Dla 40 użytkowników zorganizowano sale terapeutyczne, gimnastyczne, sensoryczne, pracownię plastyczną i bardzo ważną w terapii pracownię kulinarną wraz z jadalnią. To miejsce wesprze naukę samodzielnego życia.

Dom dziecka zlokalizowany został w niezależnej części, na paterze. Przeznaczony jest dla 14 dzieci w wieku 10-18. Zaprojektowany został jak duży dom rodzinny. Są pokoje dwuosobowe, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jest salon, jadalnia z wielkim stołem i kuchnia, w której można przygotowywać posiłki. Elewację tej części budynku architekci chcieli podkreślić w wyjątkowy sposób – zdobi ją autorski mural Marcina Czai. Dzieciaki mają wyjścia z pokoi bezpośrednio do ogrodu, w którym mogą się bawić i odpoczywać.