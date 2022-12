Tunel pod dworcem kolejowym w Kielcach dostępny dla pasażerów. Kiedy będzie gotowy dworzec?

Tunel pod dworcem kolejowym w Kielcach został w piątek ponownie udostępniony dla pasażerów. Przejście podziemne było czasowo zamknięte w związku kolejnym etapem remontu kieleckiej stacji przez PKP SA.

Częściowe zamknięcie przejścia podziemnego było konieczne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ od listopada w centralnej części dworca prowadzono prace związane z wykonaniem nowego stropu nad tunelem.

Wraz z otwarciem części tunelu pod dworcem zmodyfikowano również oznakowanie dojścia związane z organizacją ruchu.

Dworzec ma być ponownie udostępniony dla pasażerów w drugiej połowie przyszłego roku.

Otwarcie tunelu na całej jego długości sprawia, że podróżni mogą znów dostać się na perony bezpośrednio, bez konieczności przejścia pomiędzy dworcem tymczasowym a Galerią Wieża Sztuki. Wraz z otwarciem części tunelu pod dworcem zmodyfikowano również oznakowanie dojścia związane z organizacją ruchu.

Przebudowa dworca w Kielcach rozpoczęła się na początku bieżącego roku. W kwietniu obsługa podróżnych została przeniesiona do dworca tymczasowego. Do tej pory zakończono już szereg prac związanych z przebudową dworca w Kielcach, w tym rozbiórkowe. W centralnej części dworca wykonano płytę fundamentową oraz słupy konstrukcyjne, nad którymi obecnie budowany jest nowy strop. W tej części dworca finalizowane są prace przy nowych klatkach schodowych oraz szybach windowych, które połączą poziom istniejącego tunelu z poziomem zero centralnej części dworca. Roboty trwają również w skrzydłach dworca. W północnym zakończono prace konstrukcyjne, a obecnie dobiega końca montaż poszycia dachowego. Na poszczególnych kondygnacjach trwa budowa ścianek działowych, a także montaż elementów instalacji ogrzewania i wentylacji mechanicznej. W południowym skrzydle na ukończeniu są prace konstrukcyjne i niebawem rozpoczną się roboty związane z wykonaniem poszycia dachowego. W piwnicy tej części dworca, w poszczególnych pomieszczeniach, trwają prace wykończeniowe. Zamontowano również węzeł cieplny.

Planowany termin otwarcia dworca w Kielcach dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych i dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przebudowy dworca to 44,21 mln złotych brutto.