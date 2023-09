W Gałkowie zakończono jedną z największych inwestycji w gminie. 1 września otwarty został tunel pod torami, w którym poprowadzono jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy.

REKLAMA

W dniu 1 września w Gałkowie został oddany do ruchu, wybudowany przez STRABAG, tunel w ciągu drogi powiatowej 2911E .

Tunel umożliwia bezkolizyjny ruch samochodowy oraz rowerowy pod torami linii kolejowych nr 17 i 25, zapewniających połączenia w relacji Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna oraz Łódź Fabryczna – Dębica.

Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn.

W tunelu, nad którym znajduje się 5 torów poprowadzona została jednia o szerokości 7 m oraz wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy.

Tunel był jedną z największych inwestycji w gminie.

W Gałkowie bezpieczny i sprawny przejazd pod torami linii Łódź – Koluszki zapewnia nowy tunel drogowy. Inwestycja za ponad 23 mln zł powstała we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Urzędu Gminy Koluszki. Obiekt został wykonany w ramach ogólnopolskiego projektu o wartości ok. 268 mln zł netto „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” dofinansowanego z POIiŚ.

Tunel pod linią kolejową w Gałkowie otwarty, fot. mat. pras. STRABAG

Wiadukt kolejowy nad drogą łączącą Gałków Duży i Gałków Mały gwarantuje bezpieczeństwo w ruchu kolejowym m.in. na ważnej kolejowej linii z Łodzi do Warszawy. Tunel drogowy pod torami zapewnia lepszą komunikację samochodową. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Kierowcy wygodnie pokonują tory oraz oszczędzają czas, który przeznaczali na oczekiwanie przed zamkniętymi rogatkami na przejazd pociągu.

Tunel został wybudowany w technologii podstropowej, posadowienie oraz ściany tunelu wykonane w formie kombinowanych ścianek szczelnych o przekroju zamkniętym-skrzynkowym z grodzic stalowych. Grodzice stalowe zostały zespolone na wytwórni tworząc w ten sposób gotowy produkt w postaci pala stalowego. Opisywane ściany tunelu zostały zwieńczone żelbetowym oczepem. Szerokość tunelu wynosi 11,69 m, a długość przejazdu pod układem torowym 28,13 m. Długość całkowita obiektu, wraz z najazdami to 335 metry. W tunelu, nad którym znajduje się 5 torów linii kolejowych poprowadzona została jednia o szerokości 7m oraz wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy.

Zakres wykonanych przez STRABAG prac obejmował również roboty branżowe, w tym przebudowę wszystkich sieci. Tunel wyposażony został również w specjalny system odwodnienia i przepompownię wody, w celu skutecznego odprowadzania wód deszczowych.

Tunel, będący jedną z największych inwestycji w gminie, powstał w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego i wraz z przebudową lokalnej drogi pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym w gminnie Koluszki znacząco poprawi bezpieczeństwo zarówno podróżujących koleją, jak i kierujących pojazdami.

Wartość inwestycji w Gałkowie to ok. 23,6 mln zł netto, w tym wkład Gminy Koluszki to ok. 8,4 mln zł netto, powiatu łódzkiego wschodniego 3,8 mln zł netto, a PLK SA ok. 11,4 mln zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w Gałkowie wpisuje się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg.