Turystyczna atrakcyjność Gdańska wzniesie się na jeszcze wyższy poziom?

Wiele wskazuje na to, że turystyczna atrakcyjność Gdańska już w niedalekiej przyszłości wkroczy na jeszcze wyższy poziom. W mieście, które co roku odwiedzane jest przez ponad milion turystów, powstaje bowiem nowa dzielnica, dzięki której spacer po historii miasta wydłuży się nawet dwukrotnie.

Kolejne etapy znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa przywracają możliwość korzystania z aktywności na świeżym powietrzu. Mieszkańcy Gdańska mają do dyspozycji nie tylko najstarsze atrakcje ponad tysiącletniego miasta, ale i atrakcje związane z jego najnowszą historią. Przedstawiamy zatem propozycję trasy spacerowej, która poprowadzi nas od historii średniowiecza z punktem początkowym przy gdańskiej Katowni aż po najnowszą historię miasta związaną z Ruchem Solidarności.

Młode Miasto zepnie klamrą historię Gdańska

Młode Miasto, bo to dzięki niemu spacer się rozwinie i uzyska akcenty z najnowszej historii Polski, to teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Głównego Miasta w Gdańsku, przylegający do niego od strony północnej. W założeniu władz miasta i inwestorów, w miejscu dawnych terenów stoczniowych ma powstać nowoczesna dzielnica, której architektura jednocześnie zachowa pamięć o historycznym charakterze tych terenów. Młode Miasto zepnie klamrą historię Gdańska – miejsca gdzie tradycja i nowoczesność wzajemnie się przenikają, a wszystko to nad malowniczym lustrem Martwej Wisły.

Spacer wzdłuż Drogi Królewskiej, a następnie nad staromiejskim odcinkiem Motławy już teraz uchodzi za jedną z największych atrakcji miasta, nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców. Wszystko za sprawą urokliwych ulic wypełnionych bardzo zróżnicowaną architekturą.

- Myślę, że różnorodność to określenie, które pasuje do Gdańska nie tylko pod kątem architektury ale również jego ducha, ludzi i wartości. Długi czas, nieraz burzliwego, rozwoju zaowocował bogatą spuścizną zabytkową, o którą Gdańsk się troszczy, ale jednocześnie inwestuje i przyjmuje nowe trendy – powstają tu liczne obiekty, także na staromiejskim odcinku Motławy. To właśnie w tym miejscu najbardziej widoczna jest konfrontacja starego z nowym. Takie zróżnicowanie przestrzeni jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Urbaniści, konserwatorzy, a także my, architekci, stoimy przed ogromną szansą ale i wyzwaniem jakościowego uzupełniania luk w tkance ponad tysiącletniego Gdańska – mówi Paulina Czurak, właścicielka pracowni architektonicznej Ideograf.

Historyczny spacer zaczynamy oczywiście przy Bramie Wyżynnej i dawnej gdańskiej Katowni. Jest to początek tzw. Drogi Królewskiej – reprezentacyjnego traktu dla monarchów, którym według źródeł historycznych, jako pierwszy przejechał Kazimierz Jagiellończyk. Droga Królewska prowadzi wzdłuż współczesnej ulicy Długiej, przy której znajdują się najbardziej rozpoznawalne zabytki miasta - Złota Brama, Dom Uphagena, Ratusz Głównego Miasta, Fontanna Neptun i słynny Dwór Artusa.