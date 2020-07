Turystyczna wizytówka miasta po modernizacji. Kętrzyński zamek otwarty

Po dwóch latach przerwy swoją działalność wznowił kętrzyński zamek. Krzyżacka budowla z XIV wieku to perła regionu Warmii i Mazur. Zarówno mieszkańcy, władze samorządowe oraz gospodarze obiektu czekali na ten dzień z niecierpliwością.

Burmistrz miasta Ryszard Niedziółka otrzymał z rąk rycerzy krzyżackich chorągwie oraz symboliczny klucz do zamku dokonując jego otwarcia.- Kętrzyński Zamek to magnes, który przyciąga turystów i który - jako samorząd - zamierzamy rozwijać. Termomodernizacja, którą rozpoczął samorząd poprzedniej kadencji, a dokończyliśmy my, była ważnym krokiem do zmiany dotychczasowej formuły. Zamek jako siedziba Muzeum i Biblioteki będzie miejscem żywym, w którym tętnić będzie turystyczne serce Kętrzyna - mówił burmistrz Niedziółka.

- Był to projekt trudny, ale dziś widzimy efekty, które zapewne przerosły oczekiwania wielu - dodał.

Nowością, która ma przyciągać turystów, jest sala multimedialna z makietą historycznej zabudowy Kętrzyna i wizualizacjami w technologii 3D.

