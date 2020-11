Turystyczne centrum Gdańska powiększa się o kolejne tereny

Centrum Gdańska w ostatnich latach wciąż powiększa się o nowe tereny atrakcyjne turystycznie. Jeszcze niedawno ich granicą był Targ Rybny. Postępująca obecnie rozbudowa infrastruktury i nowe inwestycje, które powstają wzdłuż nabrzeża Motławy sprawiły jednak, że przestrzeń przyciągająca turystów i mieszkańców wyraźnie się powiększyła.

Jedną z najważniejszych inwestycji miastotwórczych na wspomnianych terenach jest otwarte kilka lat temu Muzeum II Wojny Światowej. Powstanie tak ważnego dla polskiej historii obiektu, który co roku przyciąga tysiące turystów, zrodził naturalną potrzebę zagospodarowania terenów go okalających. W efekcie doprowadziło to do wzrostu zainteresowania terenami położonymi wzdłuż nabrzeża, umożliwiającymi przejście do muzeum od strony Głównego Miasta.

W ten sposób powstał zupełnie nowy nadwodny trakt pieszy, wzdłuż którego w ciągu ostatnich lat powstało wiele różnorakich inwestycji – placów, promenad, lokali usługowych czy obiektów mieszkalnych. Warto zauważyć, że nie tylko przywróciły one te tereny do życia, ale stały się również swoistym pomostem pomiędzy najbardziej zabytkową częścią Gdańska a Młodym Miastem – nowo powstającą dzielnicą, która powstaje w wyniku szeroko zakrojonych procesów rewitalizacyjnych na dawnych terenach stoczniowych.

Nowoczesne mieszkania z historią w tle

Brabank to nowoczesne osiedle powstające w rejonie ul Wałowej i Starej Stoczni. Nazwa inwestycji nie jest przypadkowa – w przeszłości znajdowała się tu stocznia remontowa, która specjalizowała się w tzw. bragowaniu, czyli naprawie kadłubów statków. Osiedle znajduje się w wyjątkowej lokalizacji – w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej zabudowy Głównego Miasta, Muzeum II Wojny Światowej i jednocześnie u progu rodzącego się Młodego Miasta. Pierwszy etap był wielokrotnie doceniany i nagradzany w polskich oraz międzynarodowych konkursach.

Dzięki tej inwestycji przywrócone zostało życie na terenach wcześniej zaniedbanych, a które przez stulecia obracały kołem zamachowym gdańskiej gospodarki. Wykorzystanie ogromnego potencjału lokalizacji nad samym brzegiem Motławy szło w parze z powstaniem nowoczesnego osiedla w miejscu niezwykle ważnym dla historii miasta. Brabank wyznaczył nowy trend urbanistyczny w Gdańsku –rozwoju miasta w stronę wody. Nie ograniczono się jedynie do rewitalizacji terenów przemysłowych, lecz nadano im nowy, współczesny kształt. Dawne szkutniczo-stoczniowe nabrzeże przyjęło więc zupełnie nową funkcję – miejsca spotkań. W ten sposób powstał szlak turystyczny wzdłuż Motławy, który dzięki kolejnym inwestycjom w okolicy ma szansę stać się w najbliższych latach jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska – wytyczyć kierunek zwiedzania miasta od najstarszej do najnowszej historii miasta.

W ramach pierwszego etapu inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża Motławy powstały trzy 6-kondygnacyjne budynki. Na parterze znalazły się lokale usługowe, na wyższych piętrach natomiast - apartamenty mieszkalne. Drugi etap, którego budowa rozpoczęła się na początku 2019 roku, zakłada powstanie kolejnych budynków z mieszkaniami i lokalami usługowymi. Na dziedzińcu pomiędzy budynkami powstanie natomiast przestrzeń zielona.