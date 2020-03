Tutaj spotykają się różne epoki. Wyjątkowy projekt winiarni na Morawach

Czeskie Morawy to kraina płynąca... winem. W okolicach tych znajdziemy mnóstwo winiarni. Jedną z nich jest House of Wine w Znojmo, samym centrum regionu. Obiekt zlokalizowany jest w przebudowanym XIX-wiecznym browarze oraz przylegającej do niego "dobudówce" z lat 70. XX wieku, która pełniła rolę przestrzeni technicznej. CHYBIK + KRISTOF podjęli się metamorfozy obu przestrzeni w stylową winiarnię połączoną z salą degustacyjną i miejscem wystawienniczym.

Ponieważ obiekt łączy w sobie dwie zupełnie różne architektonicznie struktury pochodzące z różnych okresów historycznych, architekci postanowili podejść do każdej z nich osobno, przyjmując inne podejście.

– House of Wine rzuca wyzwanie tradycyjnym koncepcjom renowacji budynków historycznych. Obecność dwóch odrębnych budowli, z których każda ma własną historię i pierwotną funkcję, zainspirowała nas do przyjęcie odrębnego podejścia również w trakcie renowacji. Z jednej strony przestrzegamy raczej rygorystycznych zasad konserwacji; z drugiej - przyjmujemy bardziej eksperymentalne i nietypowe podejście, tworząc od nowa koncepcję początkowej struktury. Czyniąc to, zanurzamy się w dziedzictwo i krajobraz miasta, czyniąc z House of Wine część historii jego architektury, wyraz kontynuacji i pojednania – mówi o projekcie arch. Ondřej Chybík, założyciel pracowni CHYBIK + KRISTOF.

Renowacja samego browaru ograniczyła się wyłącznie do prac remontowych o charakterze funkcjonalnym - nie architektonicznym. Zabytkowy prostokątny gmach to miejsce dziedzictwa, w którym oprócz winiarni znajduje się historyczna przestrzeń wystawiennicza, zapraszająca gości do zgłębiania historii morawskiej kultury winiarskiej.

Radykalną metamorfozę przeszła natomiast dobudówka, z której zachowano jedynie zewnętrzną strukturę. Pustą przestrzeń w środku hali architekci potraktowali jak czystą kartę, której postanowili nadać zupełnie nowe podziały przestrzenne, definiując na nowo pierwotną architekturę budynku, jak również nadając mu zupełnie nowe funkcje. Osiągnięto to za sprawą wprowadzenia do przestrzeni wielopoziomowych konstrukcji, które stworzyły w niej swoiste półpiętra, schody i korytarze. Wykonane z drewna w ciemnym wybarwieniu nadały przestrzeni stylowy i organiczny charakter.

Nieregularna zabudowa w intrygujący sposób koresponduje wizualnie z asymetrycznymi oknami, które odzwierciedlają podziały przestrzeni wewnątrz budynku. Dzięki nim dawna hala techniczna otwiera się na malownicze otoczenie: kapliczkę z IX wieku czy sąsiadujący z nią gotycki kościół.

Rok zakończenia: 2019

Powierzchnia: 550 m2

Lokalizacja: Znojmo, Republika Czeska

Architekci: Ondřej Chybik, Michal Krištof

Zdjęcia: Laurian Ghinitoiu | Alexandra Timpau