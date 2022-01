TVP rozpoczyna budowę nowego obiektu. Tak będzie wyglądać bryła projektu PIG Architekci

10 stycznia oficjalnie rozpoczęto budowę hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Jak mówią władze stacji, ma być to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

- Podejmując się 6 lat temu zaszczytnej i zobowiązującej roli kierowania największym medium publicznym w Polsce, miałem ambicję przywrócenia silnej i stabilnej pozycji Telewizji Polskiej. Było dla mnie oczywiste, że środkiem do osiągnięcia tego celu -zbudowania jej potęgi - są inwestycje. Inwestycje w ludzi i ich talenty, inwestycje w technologię, inwestycje w produkcję. Wdrożenie do produkcji nowych formatów rozrywkowych, w tym dedykowanych pomijanemu wcześniej pokoleniu silver, podejmowanie kreatywnych inicjatyw oraz odważnych wyzwań, rozbudowywanie oferty tożsamościowej, sportowej, informacyjnej, serialowej oraz powiększenie portfolia o kolejne kanały, wymagało odbudowy przestarzałego i zapóźnionego zaplecza technicznego. Rozpędziliśmy tę maszynę i się nie zatrzymamy! Hala zdjęciowa, której budowę symbolicznie dzisiaj rozpoczynamy, jest obiektem, który nada produkcji telewizyjnej zupełnie nowy wymiar, pozostawi konkurencję daleko w tyle, wprowadzi nową jakość w produkcji Telewizji Polskiej, a przede wszystkim - uniezależni nas od dostawców zewnętrznych. Będziemy samowystarczalni. Do naszych produkcji będziemy zatrudniać naszych ludzi i korzystać z naszych zasobów technologicznych – powiedział prezes zarządu Telewizji Polskiej, Jacek Kurski.

Powierzchnia powstającej hali to 20 tys. mkw., w tym sześć modułów studyjnych o powierzchni: 1350, 1200 oraz cztery po 560 mkw. Znajdą się tam m.in.: backstage, garderoby, reżyserka, magazyny sprzętu, biura, bistro, magazyny, parking oraz studio plenerowe na dachu.

Będzie to budynek sterowany inteligentnymi systemami SMART, a na płaszczyźnie produkcyjnej przystosowany do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o XR, (czyli rozszerzoną rzeczywistość) czy sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej umieszczony zostanie ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D.

Nadzór nad realizacją inwestycji, ze strony TVP, prowadzi Jarosław Ścisk, Dyrektor Ośrodka Inwestycji i Transportu.

Generalnym wykonawcą jest, wyłoniona w przetargu, firma Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. Budynek zaprojektowała pracownia PIG Architekci sp. z o.o, podwykonawca Doraco.

- To kolejna inwestycja w portfolio DORACO realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, generalnego wykonawcy hali zdjęciowej TVP. – Nietypowy architektonicznie budynek, będzie składał się z 6 funkcjonalnych modułów, a w największym z nich będą odbywać się realizacje z udziałem nawet 300 osób. Ponadto w ramach projektu zaproponowaliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań. Elewacja budynku została uatrakcyjniona narożnym ekranem LED o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, umożliwiającym transmisję programów oraz wyświetlanie projekcji 3D. Zintegrowany BMS pozwoli na monitorowanie i zarządzanie wszystkimi istniejącymi systemami sterowania w budynku. W zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju obiekt zostanie uzupełniony o zielony dach pełniący między innymi funkcję „studia plenerowego”.

- Telewizja Polska stawia na rozwój i innowacyjne rozwiązania. Zastosowane zostaną najnowsze normy efektywności energetycznej, a zielony dach hali pozwoli retencjonować wodę deszczową oraz zmniejszyć zużycie energii na chłodzenie latem - czytamy w komunikacie prasowym.