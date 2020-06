Twarze łódzkiej gastronomii na miejskich citylightach

W Łodzi ruszyła kampania outdoorowa, poświęcona twarzom lokalnej gastronomii. To inicjatywa Łódzkiego Centrum Wydarzeń, która ma na celu wsparcie lokali i restauracji w trakcie epidemii - informuje portal miejski uml.lodz.pl.

REKLAMA

Na wszystkich citylightach w mieście pojawiły się portrety pracowników lokalnej gastronomii – szefów kuchni, kelnerek, barmanów. Kampania jest kolejnym z elementów wsparcia branży gastronomicznej w Łodzi w trudnym dla niej okresie.

Kampania outdoorowa, na której zaprezentowane są twarze lokalnej gastronomii to drugi etap odsłony akcji „Piotrkowska Otwarta”. Do bezpiecznego korzystania z lokali gastronomicznych i usługowych na Piotrkowskiej w ramach III etapu odmrożenia, zachęca krótki film promocyjny. Tym razem, Dział Kreacji oraz Dział Ulicy Piotrkowskiej Łódzkiego Centrum Wydarzeń zrealizował kampanię, która wychodzi poza obszar social mediów i zdecydował przeznaczyć miejskie citylighty na zaprezentowanie bohaterów dnia codziennego.

– To ukłon w stronę wszystkich tych, którzy w najtrudniejszym okresie epidemii i zamknięcia walczyli o przetrwanie, przygotowywali jedzenie z dowozem, a jednocześnie nie zapominali o wsparciu np. pracowników służby zdrowia, dowożąc im ciepłe posiłki. Chcieliśmy pokazać twarze osób, którzy na co dzień dbają o nasze dobre samopoczucie i serwują pyszne jedzenie. To postacie z drugiego planu, działające w kuchniach i na zapleczach, którym w ten sposób chcielibyśmy wyrazić wdzięczność. – mówi Piotr Kurzawa, Manager Ulicy Piotrkowskiej.

Pierwszy etap kampanii, czyli wirtualny spacer po Ulicy Piotrkowskiej wystartował 5 maja. Kampania outdoorowa ruszyła w tym tygodniu, a na citilightach i gablotach ujrzymy 28 pracowników branży gastronomicznej łódzkich lokali. Zdjęcia wykonał Krzysztof Rosiak.