Twórcy Soho Factory znowu razem. Tchną życie w Fabrykę Perun

Na warszawskim Kamionku trwają prace nad projektem zagospodarowania dawnej fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej. Nowa koncepcja opracowana przez pracownię WWAA zakłada rewitalizację zabytkowych hal przemysłowych, stworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej z funkcjami usługowymi oraz otwartej, zapraszającej przestrzeni publiczne.

Inwestor SOHO Factory, wraz z architektami z WWAA podjął się kolejnego wyzwania na warszawskiej Pradze.

Fabryka Perun ma stać się nowym, lokalnym centrum Pragi.

Całość założenia inspirowana jest industrialną historią Grochowa i Kamionka, czerpiąc jednocześnie z współczesnych trendów w zakresie miejskich projektów wielofunkcyjnych.

Prezentacja nowej koncepcji to kolejny etap dialogu na temat inwestycji realizowanej według przepisów specustawy mieszkaniowej.

Fabryka Perun to jeden z najstarszych przykładów architektury przemysłowej na Grochowie. Od 1913 roku prężnie działał tu zakład przedsiębiorstwa "Perun" Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów - pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Budynki fabryki przetrwały obie wojny światowe, a ona sama, przechodząc kolejne przekształcenia własnościowe i przestrzenne, kontynuowała działalność i rozwój do początków XXI wieku.

Korzystając ze wspólnych doświadczeń związanych z rewitalizacją pobliskiego SOHO Factory, wraz z architektami z WWAA podejmujemy się kolejnego wyzwania. Chcemy, aby Fabryka Perun stała się nowym, lokalnym centrum, gdzie rytm życia warszawskiej Pragi przeplata się z potrzebami tutejszej społeczności i przyszłych nowych mieszkańców oraz wrażliwością miłośników prawobrzeżnej Warszawy. Teraz przystępujemy do dialogu z szerokim gronem interesariuszy, których zachęcamy do dzielenia się uwagami na temat projektu. Etap ten poprzedzi dalsze kroki formalne - mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Zabytki w centrum uwagi

Jednym z głównych założeń architektów jest maksymalne wyeksponowanie czterech zachowanych hal z czerwonej cegły, które będą widoczne dla wszystkich poruszających wokół Fabryki Perun na piechotę, tramwajem czy samochodem. W tym celu w projekcie uwzględniono znacznych rozmiarów bramy wejściowe o wysokości nawet 3 pięter i szerokości 15 metrów, które otworzą nową oś widokową od ulicy Grochowskiej w stronę zielonych Błoni Elekcyjnych. Rozwiązanie to pozwoli też stworzyć nowy, przyjazny szlak pieszy, meandrujący pomiędzy zabytkową i współczesną tkanką miejską, swobodnie łączący się z sąsiednim parkiem. Hale o łącznej powierzchni około 1,2 tys. mkw., objęte ochroną konserwatorską, zostaną poddane rewitalizacji, z zachowaniem oryginalnych elementów, suwnic, detali i zdobień. W przyszłości znajdą się tu lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne.

Fabryka Perun pasaż pomiędzy zabytkowymi budynkami, fot. mat. inwestora

Naszym celem jest kontynuowanie trwającego od ponad wieku rozwoju Fabryki Perun, tym razem uzupełniając ją o funkcje mieszkaniową oraz dbając o większą dostępność terenu, który obecnie skryty za ogrodzeniem, pozostaje urokliwą, ale chaotycznie funkcjonującą, enklawą. Pragniemy tchnąć otwartość i życie w tę zabytkową tkankę. Nasza propozycja to architektura, która łączy: substancję zabytkową ze współczesną, funkcję mieszkaniową z ogólnodostępnymi usługami, interakcję z otoczeniem z zachowaniem klimatu dzielnicy. Fabryka Perun to duży bagaż dziedzictwa, materialnego i niematerialnego, o które chcemy zadbać, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków. Oprócz starannie przemyślanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, będą temu sprzyjać symboliczne elementy: neony, szyldy oraz inne odniesienia do oryginalnej identyfikacji wizualnej tego miejsca, czy też stworzenie ścieżki edukacyjnej o jego historii i pracujących tu ludziach - wyjaśnia Mateusz Świętorzecki z pracowni WWAA.

Nowe praskie podwórko

Nowa zabudowa zaproponowana przez autorów projektu, umożliwi urbanistyczne domknięcie kwartału pomiędzy ulicami: Grochowską, Stanisława Augusta i Międzyborską, kontynuując zabudowę pierzejową kwartału oraz odwołując się do wyobrażenia praskiego podwórka i kreując jego teraźniejsze oblicze. Dzięki wycofaniu fragmentu elewacji od ul. Grochowskiej zaprojektowany został publiczny plac, zapraszający do wizyty w Fabryce Perun. Architektura budynków nawiązuje do przemysłowego dziedzictwa okolicy, odznaczając się funkcjonalnością dawnych fabryk, zdyscyplinowanym rytmem otworów elewacji i układów okiennych oraz powściągliwymi detalami. Również gabaryty planowanych budynków, licząc od 3 do 6 pięter, zostały dostosowane do wysokości sąsiednich kamienic. Drugi plac powstanie w samym środku założenia, oferując widok na otaczające zabytki i sprzyjając integracji lokalnej społeczności. Otwarta, nieogrodzona przestrzeń publiczna parteru połączy się we wszystkich możliwych miejscach z otaczającym parkiem oraz sąsiednimi ulicami i podwórkami.

Projektując nowe zabudowania Fabryki Perun, postawiliśmy na architekturę, która nie jest w kontrze do obiektów historycznych, prostą i powtarzalną, w dobrym tego słowa znaczeniu – taką, jaka wyróżnia wiele budynków przemysłowych i modernistycznych kamienic, które definiują charakter Grochowskiej. Przyjęta forma umożliwia też atrakcyjne zaprogramowanie funkcji publicznych w ramach inwestycji, przyczyniając się do ożywienia tego fragmentu Kamionka – mówi Marcin Mostafa, z pracowni WWAA.

Nowa koncepcja zagospodarowania Fabryki Perun zakłada stworzenie około 270 mieszkań. Na lokale handlowo-usługowe przeznaczono łącznie około 2 tys. mkw. powierzchni. Zaplanowano też przedszkole, plac zabaw, a także nowe i zrewitalizowane tereny zielone – na terenie inwestycji oraz w jej otoczeniu. Pod częścią zabudowy powstanie jednopoziomowy parking podziemny. W przypadku realizacji projektu, inwestor będzie partycypować w poprawie jakości układu drogowego w okolicy, w tym rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Startuje dialog społeczny

Autorzy nowej koncepcji spotkają się z zainteresowanymi dyskusją o projekcie 28 lipca br. od godz. 17:00 do 19:00 na terenie Fabryki Perun przy ul. Grochowskiej 301/305. 11 sierpnia zaplanowano spotkanie online (godz. 17), a na początku września odbędzie się kolejne spotkanie stacjonarne. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Fabryki Perun, na której można też zapoznać się ze szczegółami propozycji opracowanej przez pracownię WWAA.