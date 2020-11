Tychy będą bardziej zielone

Niemal 200 drzew, 500 krzewów i 1700 m2 roślin cebulowych jeszcze w tym miesiącu zostanie posadzonych na terenie miasta Tychy. Prace realizuje Tyski Zakładu Usług Komunalnych, ich efekty będą widoczne najlepiej wiosną, gdy zakwitną krokusy, narcyzy czy kamasje.

REKLAMA

Park Miejski od strony al. Niepodległości zyska dodatkowe kolory dzięki 500 sadzonkom krzewów hortensji krzewiastej 'Annabelle'. Drzewa zostaną nasadzone w najbliższych tygodniach na terenie całych Tychów: wybrano 25 lokalizacji przy głównych ulicach, na placach, ale również na obrzeżach miasta. Są to, m.in. aleje: Bielska, Niepodległości, Piłsudskiego oraz ulice: Sikorskiego, Grota Roweckiego, Budowlanych, Edukacji, Wyszyńskiego, Hlonda, Jana Pawła II, Darwina, Elfów, Jaroszowicka.

- Mieszkańcy coraz głośniej domagają się ochrony drzew i sadzenia nowych. Wciąż jednakże mocnym głosem są opinie o innych priorytetach dla rozwoju miasta. Potrzebne parkingi, nowe budynki i inne inwestycje powodują, że tyska przyroda musi dostosowywać się do coraz trudniejszych warunków wegetacji. Staramy się nią zarządzać tak, aby pogodzić wszystkie potrzeby. Również w zakresie doboru lokalizacji i gatunków – mówi Katarzyna Palka z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Gatunki, które wzbogacą miejski drzewostan, to: kasztan jadalny, grusza drobnoowocowa 'Chanticleer', lipa drobnolistna, klon pospolity, wiśnia piłkowana, brzoza pożyteczna 'Doorenbos', jarząb, głóg, robinia akacjowa, klon czerwony, dąb szypułkowy, grab pospolity, grujecznik japoński, klon jawor, lipa holenderska, platan klonolistny.

Oprócz roślinności wysokiej, TZUK przygotowuje również zieleń niską do wiosennego rozkwitu. Al. Piłsudskiego zyska już w marcu, kwietniu nową ozdobę w postaci kwitnących roślin cebulowych.

- Obsadziliśmy ok. 1700 m2. Cały obszar podzieliliśmy na pasy – ok. 400 m2 to pas krokusów, które pojawią się na samym początku wiosny, dalej kolejny pas - z mieszanką długo kwitnącą. Po przekwitnięciu krokusów pojawią się między innymi narcyzy, czosnki ozdobne i kamasja - mówi Róża Jaros z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych

Wybrane gatunki dla kwietnego dywanu to: Crocus Remembrance, w kolorze fioletowym, który zakwitnie w marcu, kwietniu, natomiast, narcissus, allium i kamasja - mieszanka długokwitnąca w kolorach białym, żółtym, pomarańczowym, fioletowym i niebieskim - będzie kwitła od kwietnia do czerwca.