Tychy będą miały nowe centrum pełne życia i zieleni. Jest już masterplan

Tętniące życiem, przyjazne dla ruchu pieszych i rowerzystów, pełne ekologicznych rozwiązań i zieleni - takie ma być nowe centrum Tychów. „Nadszedł czas, żeby kompleksowo zająć się wypełnieniem tej istotnej na mapie miasta przestrzeni", mówi Michał Lorbiecki, pełnomocnik ds. nowego centrum miasta Tychy, projektant i koordynator przedsięwzięcia.

REKLAMA

Tychy zyskają nowe centrum. Jest już masterplan prezentujący główne założenia nowego centrum.

Obecnie w centrum miasta znajduje się ok. 15 ha nieużytków i 4-6 pasmowa arteria komunikacyjna.

Nowe centrum miasta Tychy ma stanowić system tętniących życiem przestrzeni publicznych z dużym, zielonym i wielofunkcyjnym placu ogólnomiejskim.

Wszystkie przestrzenie będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę.

Masterplan stworzył Michał Lorbiecki, pełnomocnik ds. nowego centrum miasta Tychy.

Tychy to miasto wyjątkowe na mapie naszego kraju. Przez wiele lat było uważane za modelowe ze względu na całościowe i kompleksowe jego zaprojektowanie w latach 50-tych przez zespół Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchert i konsekwentnie realizowanego aż do czasu zmian ustrojowych.

Niestety, projektanci miasta zostawili centrum miasta na koniec, przez co do dziś strategicznie wyznaczony obszar zamiast integrować miasto funkcjonalnie, przestrzennie i społecznie - dzieli pod postacią ok. 15 ha nieużytków i 4-6 pasmowej arterii komunikacyjnej. To się ma jednak niebawem zmienić.

Miasto powołało pełnomocnika ds. nowego centrum miasta Tychy. Michał Lorbecki koordynuje prace projektowe związane z urbanistyką, mobilnością i infrastrukturą, kwestie prawne, inwestycyjne a także związane z partycypacją społeczną. Stworzył już masterplan, w oparciu o który ma odmienić się miasto.

Nowe centrum miasta Tychy, proj. Michał Lorbiecki

Centrum Tychów z masterplanem

- W pierwszej kolejności zaprojektowałem masterplan, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich aspektów tego skomplikowanego przedsięwzięcia, a zaproponowana forma urbanistyczna jest "mapą drogową" porządkującą inwestycje publiczne i prywatne - relacjonuje Michał Lorbiecki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Nowego Centrum Miasta Tychy.

- Na etapie projektowania, projekt był konsultowany z ekspertami wielu specjalizacji, które składają się na funkcjonowanie miastem. Należy podkreślić, że pomimo braku zagospodarowania, obszar nie jest pustą kartką - należało uwzględnić skomplikowane uwarunkowania prawne, infrastrukturalne, ekonomiczne oraz społeczne i polityczne. Założenia zostały oparte o wyniki konsultacji społecznych, w których wzięło udział ponad 1600 osób, a sam proces jest działaniem transparentnym i pod różnymi formami angażuje lokalną społeczność - wyjaśnia Lorbiecki.

Masterplan był już prezentowany podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Spotkał się wówczas z wyrazami uznania m.in. ekspertów ds. urbanistyki i mieszkalnictwa (np. Mikael Colville-Andersen, Gil Penalosa) czy samorządowców i przedstawicieli innych organizacji. Został również uznany jako jedno z modelowych działań 11 celu zrównoważonego rozwoju w Planie Działań Dla Miast - programie prowadzonym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zielone przestrzenie tętniące życiem

Jak podkreśla autor masterplanu, nowe centrum miasta Tychy ma stanowić system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej, łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej Alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.

Nowe centrum miasta Tychy, proj. Michał Lorbiecki

Prowadzić one będą do Forum - dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku.

Wszystkie przestrzenie będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę - takie wykorzystanie natury, które m.in. jak najlepiej będzie sprzyjać retencji wód opadowych, chronić przed upałem i suszą czy wzbogacać bioróżnorodność. Zieleń wypełni nie tylko przestrzenie otwarte, ale również będzie stanowiła istotny element zabudowy np. pod postacią zielonych dachów.

– Budynki będą wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Pojawią się sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, funkcje społeczne, biura i mieszkania. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała ludzką skalę. Inspirowana wankuweryzmem i czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki. Każdy element masterplanu ma swoje uzasadnienie – zapewnia Michał Lorbiecki.

Kompozycja urbanistyczna wynika z obecnego zagospodarowania, istniejących przedeptów oraz przede wszystkim sytuacji własnościowej i wartości gruntu. Jak podkreśla pełnomocnik ds. nowego centrum miasta Tychy, tak duża powierzchnia przestrzeni publicznych nie byłaby zrealizowana na bazie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przewidują niemal całkowitą zabudowę obszaru i utrzymanie formy drogi tranzytowej.

– Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych – zapowiada Lorbiecki.

Wizualizacje są zaledwie narzędziem, które ma pomóc w wyobrażeniu sobie kierunku, w jakim zmierzamy poprzez schematyczne zobrazowanie głównych założeń masterplanu nowego centrum miasta Tychy.