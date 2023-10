Tychy będą mieć HUB Zielonej Gospodarki. Tu narodzą się eko innowacje

Przy ul. Piłsudskiego w Tychach powstanie HUB Zielonej Gospodarki według projektu pracowni Paradox. W tym celu na nowo zostanie zagospodarowany istniejący budynek.

Tyski HUB powstanie przy ul. Piłsudskiego, w środkowej, niezagospodarowanej dotąd części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką, a Halą Sportową.

Miejsce będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą ekologią i „zielonymi” technologiami.

Miasto zgłosiło także wniosek na ponad 100 milionów złotych o dofinansowanie na realizacje tej inwestycji.

Inwestycja zakłada adaptację istniejącego, niezagospodarowanego od 2000 roku budynku przy al. Piłsudskiego o powierzchni użytkowej około 5 tys. mkw. Przebudowa zdegradowanego obiektu wpłynie znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta.

- Liczymy, że decyzja o ewentualnym przyznaniu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zapadnie jeszcze w tym roku. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W obiekcie znajdzie się Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki. To nie wszystko. Zaplanowano także Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia oraz Centrum informacyjno-doradcze z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.

- HUB przyczyni się do zmiany profilu gospodarki podregionów górniczych w kierunku zielonej, inteligentnej, cyfrowej gospodarki oraz rozwoju nowych innowacyjnych branż, rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych firm. W szczególności zainicjuje istotną zmianę gospodarczą w podregionie tyskim, poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zwalnianych z branży górniczej i okołogórniczej, a także dla nowych specjalistów i absolwentów szkół uruchamiających firmy w „zielonych branżach”. Inwestycja wzmocni rozwój dwóch kluczowych specjalizacji województwa śląskiego – energetyki i „zielonej gospodarki – dodaje prezydent Skoczylas.

W obiekcie znajdzie się Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki, fot. UM Tychy

Zieleń nie tylko w nazwie

- Atrakcyjność Tyskiego HUB-u opiera się głównie na starannie zaplanowanej zieleni. Roślinność zostanie umieszczona zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych elewacjach budynku – podkreślają autorzy projektu.

Zieleń oraz retencja wody w założeniach projektantów mają stworzyć mikroklimat, który wstępnie schładzał będzie powietrze pobierane w upalne dni. Oprócz zieleni, która ogranicza nagrzewanie budynku zastosowano również przesłony zadaszonego atrium oraz okien po stronach najbardziej narażonych na działanie promieni słonecznych.

Do ogrzewania i chłodzenia obiektu zaplanowano montaż agregatów pracujących jako kaskada pomp ciepła. W budynku zaplanowano także zastosowanie systemów przewietrzania nocnego budynku, który nagrzewa się w dzień. Wentylacja wraz z jej podziałem na strefy pozwoli uzyskać efekt wietrzenia i chłodzenia budynku w nocy w celu zapewnienia komfortu użytkowania w ciągu dnia - w szczególności latem.

Zieleń oraz retencja wody w założeniach projektantów mają stworzyć mikroklimat, który wstępnie schładzał będzie powietrze pobierane w upalne dni, fot. UM Tychy

- Ogrzewanie budynku zimą będzie polegało na wstępnym ogrzaniu pobieranego powietrza poprzez gruntowy wymiennik ciepła oraz zastosowania systemów wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła wraz z jego ewentualnym dogrzewaniem za pomocą pompy ciepła, która jest wspomagana panelami fotowoltaicznymi na dachu – mówią projektanci.

W ramach umowy pracownia projektowa Paradox opracowała pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.