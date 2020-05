Tylko 10 metrów do szczytu. Warszawski wieżowiec projektu APA Wojciechowski ma 185 metrów

Biurowiec Skyliner projektu APA Wojciechowski powstający na warszawskiej Woli osiągnął już 185 metrów wysokości, co oznacza, że do docelowej wysokości pozostało jedynie 10 metrów prac konstrukcyjnych.

Na placu budowy Skylinera trwają jedne z najtrudniejszych realizacyjnie prac przy elementach konstrukcyjnych biurowca. Mowa o wieńczącej budynek ścianie wspornikowej zwanej „pióropuszem”. Ten ciekawy element architektury Skylinera o docelowej wysokości 20 metrów, wykonywany jest z żelbetu i zostanie w całości pokryty szklaną elewacją. Równocześnie wewnątrz budynku realizowane są prace instalacyjne i wykończeniowe.

- Wykonujemy obecnie wymagające żelbetowe stropy skośne dachu budynku oraz ścianę „pióropusza”, a do pełnej wysokości biurowca zostało nam 10 metrów. Kończymy też szklaną fasadę elementową w miejscach, gdzie wykonaliśmy już ściany attykowe. We wnętrzach prace wykończeniowe i instalacyjne obejmują już cały budynek. Reprezentacyjny hol główny jest obecnie szczelnie zabudowany wysoką na 12 metrów platformą, z której montowane są instalacje nadsufitowe i docelowy sufit listwowy – mówi Karol Puszerkiewicz, dyrektor kontraktu Warbud S.A.

Skyliner realizowany przez spółkę Karimpol, zaoferuje 45,4 tys. mkw. powierzchni biurowej na 30 kondygnacjach, na każdym piętrze do dyspozycji przyszłych najemców będzie ok. 1,4 tys. mkw. przestrzeni. Przedsmak całości powierzchni biurowej, która już niedługo oddana zostanie do dyspozycji najemców, zobaczyć można w 120-metrowym showroomie, który powstał na 23. piętrze wysokościowca z widokiem na Rondo Daszyńskiego. Możemy tutaj zobaczyć standard wykończenia powierzchni oraz zaimplementowane w biurowcu rozwiązania technologiczne, m. in. opcje sterowania w pomieszczeniu klimatyzacją, oświetleniem czy żaluzjami za pomocą zintegrowanych sterowników.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia APA Wojciechowski. Budynek będzie się składać z 30 poziomów biurowych oraz 4 przeznaczonych na cele handlowo-usługowe, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Na ponad 3.500 mkw. powierzchni znajdą się: m.in. sklepy, restauracje, kawiarnie czy fitness. Dodatkowo na wysokości 165 m są planowane dwa poziomy Skybaru z widokiem na panoramę miasta, na które będzie można wjechać dedykowaną windą.