Tylko wspólne działania mogą przynieść sukces. Podsumowujemy 4 Design Days Online

Za nami druga w tym roku odsłona 4 Design Days Online (www.4dd.pl) i cały dzień dyskusji o niezwykle ważnym projekcie dla Polski i Europy – Nowym Europejskim Bauhausie. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską. Zapraszamy do przeczytania naszego podsumowania!

Ogłoszona po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku inicjatywa Komisji Europejskiej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Goście wydarzenia przedstawiali, jak być jej częścią, na jakim jest etapie oraz co może zmienić w życiu każdego z nas. O tym opowiadał m.in. Alessandro Rancati, EU Policy Lab, Komisja Europejska. – Dwutlenek węgla nie jest problemem, ale objawem. Powinniśmy się skupić na eliminowaniu problemów, a objawy znikną same. Musimy skupić się na tym, by nasz sposób myślenia był bardziej zrównoważony – postulował.

Nowy Europejski Bauhaus będzie częścią planu inwestycyjnego i naprawczego NextGenerationEU o wartości ponad 672 miliardów euro. Ma być mostem do zielonego ładu. Projekt zapoczątkuje nową falę, która do 2050 roku zmieni Europę w pierwszy neutralny klimatycznie kontynent.

Czy rewolucję Bauhausu można powtórzyć? Jaka jest wizja przyszłej Europy?

Czego trzeba, by „nowy Bauhaus” odniósł sukces. Architekt, designer, inwestor – jaka jest ich rola w budowaniu zrównoważonej przyszłości? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w trakcie dyskusji z udziałem wybitnych architektów, projektantów oraz największych inwestorów. Byli z nami: Alessandro Rancati, EU Policy Lab, Komisja Europejska; Ewa Kuryłowicz, architektka, generalna projektantka, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates, przewodnicząca, Rada Fundacji S. Kuryłowicza, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska; Hubert Trammer, architekt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu - jedyny Polak, którego zaproszono do udziału w tworzeniu projektu Nowy Europejski Bauhaus; Andrzej Truszczyński, architekt, prezes zarządu, TKHolding; Maciej Jakub Zawadzki, prezes zarządu, MJZ Sp. z o.o.; architekta Agnieszka Kalinowska-Sołtys, APA Wojciechowski, wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu, SARP oraz Tomasz Pągowski, projektant, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 48 godzin, Projekt Lokalny czy Bitwa o Dom.

Ewa Kuryłowicz zwracała uwagę na praktyczne korzenie historycznego Bauhausu. - Bauhaus jest kopalnią postaw i pojęć. Trzeba wracać do podstaw i początków tego ruchu, w którym jednym z filarów była gospodarska praktyczność - nawoływała Ewa Kuryłowicz. Architekt przekonywała również, że budynki mają prawo pokazywać, że się starzeją, zwłaszcza, jeżeli starzeją się mądrze.

Po tej rozmowie już wiemy, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Ważne, żeby obrać dobry kierunek. Tylko konsekwentne, ale też wspólne działania mogą przynieść sukces.