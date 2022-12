Tym żyliśmy w 2022 roku. Oto 10 najchętniej czytanych tekstów PropertyDesign.pl

Najpiękniejsza obwodnica w Polsce, 4 Design Days 2022 i najbardziej wyczekiwane inwestycje w Polsce – to finałowa trójka najchętniej czytanych tekstów na PropertyDesign.pl w 2022 roku. Zobaczcie, które artykuły cieszyły się niesłabnącą popularnością wśród czytelników.

Najpiękniejsza obwodnica w Polsce oddana do użytku

Obwodnica przebiega w górzystym terenie tzw. Gór Wałbrzyskich ok. 500 metrów nad poziomem morza i pozwala na ominięcie centrum Wałbrzycha. Inwestycję za prawie 400 mln zł prowadził Budimex.

Najpiękniejsza obwodnica w Polsce oddana do użytku, fot. Budimex

4 Design Days 2022: Przeczytaj ważne cytaty, zobacz wielką galerię zdjęć

Jak tworzyć biznes oparty na rzemiośle? W jaki sposób przedłużyć życie budynków oraz przedmiotów? Czy da się budować bez śladu węglowego i produkować mniej śmieci? Jak „narysować” miasta, by były dobrym miejscem do życia i spełniały funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku? Między innymi o tym przez cztery dni rozmawiali architekci, projektanci, deweloperzy, inwestorzy i władze samorządowe podczas 6. stacjonarnej edycji 4 Design Days.

6. stacjonarna edycja 4 Design Days 2022, fot. PTWP

Polska w budowie: TOP 35 najbardziej wyczekiwanych inwestycji, o których pisaliśmy w 2021 r.

W 2021 roku pisaliśmy o wielu spektakularnych inwestycjach. Niektóre z nich są już na półmetku, inne zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach, na rozpoczęcie innych wciąż czekamy. Wytypowaliśmy subiektywne zestawienie najbardziej wyczekiwanych.

TOP 10: Najciekawsze hotele dla dorosłych w Polsce

A może tak na weekend wybrać się do hotelu tylko dla dorosłych? Takie hotele gwarantują ciszę, spokój i relaks. Oto najciekawsze hotele dla dorosłych w Polsce na weekend we dwoje.

Na zdjęciu od lewej: Hotel Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni, Hotel Manor House SPA - Pałac Odrowążów, Chlewiska koło Szydłowca, Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness w Krynicy Zdroju, Ekosamotnia pod Krakowem fot. mat. inwestora

Te biurowce powstaną w 2022 roku! TOP 15 wyczekiwanych inwestycji

Wieża kompleksu Varso Place, będąca najwyższym budynkiem w UE, dwa biurowce miastotwórczej inwestycji Fuzja w Łodzi, budynek Akademii Medycznej przemieniony w biurowiec L'UNI - w roku 2022 finiszować będzie wiele wyczekiwanych, spektakularnych inwestycji biurowych.

Takiego hotelu nie było w stolicy. 8 lat trwała rewitalizacja pałaców, we wnętrzu styl dawnej Warszawy i nowoczesny twist

Wybudowane w XVIII w. obiekty, znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat zmieniały przeznaczenie. Teraz przyszedł czas na nowy rozdział. Po trwającej 8 lat rewitalizacji warszawskie pałace na nowo otwierają drzwi. Mieszczący się w nich butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection, fot. mat. prasowe

Świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz. Eksperci wytypowali trzy trendy

Przedstawiamy trzy świąteczne trendy 2022, na które warto zwrócić uwagę: od przytulnego Shabby Chic, inspirowane lodową krainą White Christmas, aż po uwspółcześnioną wersję tradycji, czyli Modern Traditional Christmas.

Styl White Christmas to aranżacja wnętrz, w których królują naznaczone zębem czasu lub specjalnie postarzone meble i ozdoby - świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz, fot. WestwingNow

To będzie jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie. Sprawdzamy postępy budowy

Podpory nowego mostu na Wiśle w Warszawie będą gotowe do końca 2022 roku. Most, który powstanie ma liczyć 452 metry - będzie to najdłuższa przeprawa dla pieszych i rowerzystów w Polsce oraz jedna z największych tego typu inwestycji w Europie.

W Warszawie powstaje jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie. Wiz. UM Warszawa

Ukryta pod ziemią fabryka wśród wiejskiej zabudowy. Tym projektem Polacy zaintrygowali Dezeen

Warszawska pracownia architektoniczna Unism stworzyła projekt niezwykłej fabryki dla firmy EcoPet produkującej opakowania do żywności. Koncepcja jest na tyle ciekawa, że została przedstawiona na łamach renomowanego zagranicznego portalu dezeen.com.

Warszawska pracownia architektoniczna Unism stworzyła projekt niezwykłej fabryki dla firmy EcoPet produkującej opakowania do żywności, fot. mat. pras.

Brutalistyczna bryła, której budowa trwała niemal 20 lat. Kiedyś był tu Dom Gościnny UJ, dziś rządzi Forest Hotel

Najpierw Dom Gościnny Uniwersytetu Jagielońskiego, potem Hotel Wolski, dziś Forest Hotel. Brutalistyczny gmach autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego położony w sercu krakowskiego Lasu Wolskiego od zawsze miał za zadanie przyjmować gości. Z Rafałem Rosiejakiem, dyrektorem generalnym ZR Hotele porozmawialiśmy o rebrandingu, wyjątkowości i niezwykłej architekturze tego obiektu.

W 2022 r. Hotel Wolski w krakowskich Przegorzałach przeszedł rebranding. Dziś nosi nazwę Forest Hotel, fot. mat. pras.

Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus w Krakowie zachwyca wnętrzem. Architekci pracowali siedem lat nad projektem

Siedem lat trwała realizacja jednego z najbardziej wymagających i najbardziej dopieszczonych projektów wnętrz MWM Architekci. Pięciogwiazdkowy hotel Ferreus w Krakowie został właśnie otwarty.