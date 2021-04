Tyska tężnia solankowa już otwarta

Właśnie ruszyła tężnia solankowa w Rodzinnym Parku bł. Karoliny w Tychach. Mieszkańcy mogą już korzystać ze zdrowotnych walorów solnego aerozolu, który wytwarza tężnia.

Rozbijające się na gałązkach tarniny cząsteczki solanki, podobnie jak fale morskie powodują wytworzenie się specyficznego mikroklimatu, który działa jak naturalny inhalator i korzystnie wpływa na układ oddechowy.

Solanka w tyskiej tężni pochodzi z Ciechocinka.

Mieszkańcy i wszyscy odwiedzający Tychy będą mogli korzystać z tężni, jeśli tylko pogodna na to pozwoli, co najmniej do końca października.