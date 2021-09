Ukoi - mikrohotele z widokiem na naturę. Za inwestycją stoi Nikodem Rozbicki

Warszawski przedsiębiorca z branży hospitality i aktor młodego pokolenia stworzą sieć zatopionych w zieleni, minimalistycznych domków, zlokalizowanych w najpiękniejszych zakątkach Polski.

Bartłomiej Kraciuk i Nikodem Rozbicki właśnie ogłosili nowe, wspólne przedsięwzięcie. Pierwszy z nich zaczynał od współtworzenia kultowych lokali, takich jak Warszawa Powiśle czy Syreni Śpiew. Kilka lat temu zamienił je na domki w lesie - m.in. szeroko opisywany w mediach Bookworm Cabin. Nikodem Rozbicki, znany m.in. z produkcji Netflixa, podobnie jak Bartłomiej ma głowę pełną pomysłów. Z ich wspólnych rozmów zrodził się projekt pod nazwą UKOI.

Koncept UKOI powstał z myślą o potrzebach odpoczynku, spokoju i kontaktu z przyrodą. Nowoczesne moduły dają możliwość skupienia się na sobie w otoczeniu natury. To alternatywa dla zmęczonych miastem i doskonała baza na workation. Pomysł oparty jest o mobilne domki do wypoczynku, które będzie można wynająć w starannie dobranych lokalizacjach. Domki pozwalają się cieszyć nowoczesną stylistyką i hotelowym komfortem, dając jednocześnie możliwość obcowania z przyrodą. Założyciele planują stworzyć rozproszoną sieć mikrohoteli UKOI w dzikich lokalizacjach, ale z dogodnym połączeniem z miastem.

Projekt jest ekologiczny. - Przyświeca nam zasada 3 x ZERO: Zero betonu, zero buldożerów, zero wycinania drzew - mówi Nikodem Rozbicki. - Zależało nam na stworzeniu nieinwazyjnego projektu, który wtapia się w otoczenie i nie narusza zastanego ekosystemu. W takiej równowadze widzimy przyszłość turystyki - dodaje Bartłomiej Kraciuk.

Nazwa UKOI pochodzi od słowa "koić" - wpływać łagodząco, uspokajać. Dzięki mobilnym rozwiązaniom domki mogą stanąć w odosobnionych miejscach, a w wersji off-grid są całkowicie samowystarczalne.

Pierwsze domki mają przyjąć gości już wiosną 2022 roku.