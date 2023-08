Ukończono warszawski park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Zakończyła się przebudowa parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK na warszawskim Ursynowie. Mieszkańcy mogą korzystać z nowych alejek, ścieżek rowerowych oraz placu zabaw. Pojawiła się też nowa zieleń – posadzono 300 drzew i 5 tys. mkw. krzewów.

Miasto przyjazne i wygodne do życia to również zielone miasto. Wiem o tym i dlatego wiele z moich 100 projektów dla Warszawy to realizacje na rzecz zieleni. Przebudowa ursynowskiego parku jest jednym z nich. Cieszę się, że będzie można znów w pełni korzystać z tego miejsca. Jest więcej drzew i udogodnień dla mieszkańców. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przekonają się o tym nie tylko osoby z tej dzielnicy, dlatego już dzisiaj zapraszam wszystkich na rodzinny piknik z okazji otwarcia przebudowanego parku, który odbędzie się 19 sierpnia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.