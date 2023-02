Ukraińska artystka rzuca światło na przyszłość migrantów

Eurowarsztat to projekt realizowany przez Martę Romankiv – urodzoną we Lwowie artystkę, która od ośmiu lat mieszka, studiuje i pracuje w Polsce. Romankiv pyta migrantów i migrantki o to, jak widzą przyszłość Europy – oddaje im przestrzeń i głos, tak często marginalizowany w debacie publicznej. Wystawa otworzy się 9 marca w Galerii Rynek 30 w Muzeum Warszawy.

Projekt zakłada prezentację kilku zarejestrowanych wcześniej wywiadów oraz realizację kolejnych w Galerii Rynek 30.

Działanie ma charakter partycypacyjny i otwarty, jest częścią badań doktorskich Marty Romankiv.

Wcześniej był pokazywany m.in. w Pawilonie w Poznaniu.

W ramach programu towarzyszącego odbędą się szkolenia z wystąpień publicznych dla osób z doświadczeniem migracji, spotkania z artystką i oprowadzania kuratorskie.

Marta Romankiv, korzystając z własnego doświadczenia migracji, razem z osobami pochodzącymi z różnych części świata zastanawiają się, co Unia Europejska może zrobić dla polepszenia jakości życia osób mieszkających i pracujących na jej terenie, ale nie posiadających europejskich paszportów. Na zarejestrowanych przez artystkę nagraniach migranci i migrantki opowiadają o własnych wizjach przyszłości oraz proponują niezbędne według nich zmiany społeczne.

Marta Romankiv urodzoniła się w 1995 roku we Lwowie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Kontynuowała studia w Polsce – na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureatka międzynarodowej nagrody Allegro Prize (2020); stypendystka programu rezydencyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski Gaude Polonia (2021) oraz programu stypendialnego w Krakowie (2022). Uczestniczka wystaw i konferencji naukowych w Polsce, Ukrainie, Portugalii, Kosowie, Węgrzech, Włoszech, Niemczech, USA.

Swoją działalność skupia głównie wokół tematu praw obywatelskich i pracowniczych, wykluczenia społecznego w kontekście migracji, jak i związanych z tym problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu aktywizmu, nauk społecznych i sztuki.