Ulica Mielczarskiego w Łodzi przejdzie wielką metamorfozę

Tydzień temu rozpoczęły się prace remontowe w kamienicy przy ul. Mielczarskiego 3 w Łodzi – pierwszej z czterech, które zostaną tam odnowione w ramach gminnego programu rewitalizacji centrum. Jeśli dodać do tego planowaną na rok przyszły przebudowę samej ulicy Mielczarskiego oraz projekty prywatnych inwestorów – przed tym rejonem miasta otwierają się całkiem nowe perspektywy.

REKLAMA

Kamienica przy ul. Mielczarskiego 3 przejdzie gruntowny remont konserwatorski, obejmujący przebudowę mieszkań i utworzenie lokali użytkowych w liczbie odpowiednio: 11 i 2. Parter kamienicy przeznaczony będzie na cele społeczne, działalność organizacji pozarządowych, w tym np. na kawiarnię. Podwórko znajdujące się od frontu zostanie połączone z przyszłym woonerfem na ul. Mielczarskiego oraz podwórzem famuły przy ul. Ogrodowej 26. Pojawią się na nim place zieleni, w większości zaaranżowane wokół rosnących tam drzew, ścieżki oraz małe kameralne zakątki z ławkami. We wschodniej części działki stanie plac zabaw. W klombach przy samym budynku będą kwitnąć kwiaty. Od strony ul. Mielczarskiego, istniejącej tam trafostacji i wzdłuż wschodniej granicy działki stanie ażurowe kute ogrodzenie (wraz z bramą i furtką), które będzie podporą dla posadzonych przy nim pnączy. Podwórze rozświetlą nocą nowe latarnie i iluminacja zieleni.

W kolejce do generalnych remontów czekają również kamienice pod numerami 15, 22 i 33. Plany wobec nich są w wielu punktach zbieżne – modernizacja budynków wraz z przebudową mieszkań i niezbędnymi pracami konserwatorskimi (wszystkie cztery kamienice są pod ochroną konserwatora zabytków), wyposażenie ich we wszystkie niezbędne w XXI w. instalacje i wydzielenie lokali pod innego rodzaju użyteczność. Bo nie tylko celom mieszkalnym będą one służyć. Przy ul. Mielczarskiego 15 poza dwoma mieszkaniami powstanie też dom dziecka dla 14 wychowanków oraz Centrum Administracyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod numerem 22 mieszkań komunalnych ma być łącznie 20, w tym jedno chronione dla osób z niepełnosprawnościami, zaś pod numerem 33 – 23 mieszkania i 4 lokale usługowe.

Duże zmiany zajdą na podwórkach i dziedzińcach kamienic. Tak jak przy innych projektach rewitalizacyjnych, Zarząd Inwestycji Miejskich planuje ich przemianę w pełne zieleni, przyjazne dla mieszkańców zakątki do relaksu i krzewienia więzi międzysąsiedzkich.

Remonty wszystkich czterech kamienic rozpoczną się jeszcze w tym roku. Łącznie będą kosztować blisko 30 mln zł.

W przyszłym roku wyzwaniem będzie przebudowa całej ulicy. Projekt zakłada zmianę jej dotychczasowego charakteru – ma stać się jednokierunkowym woonerfem o uspokojonym ruchu z miejscami parkingowymi i dużą ilością zieleni. Jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone od siebie zieleńcami i meblami miejskimi. Ruch pojazdów będzie uspokojony szykanami i progami zwalniającymi z łagodnym najazdem (tzw. poduszki berlińskie). Uporządkowany zostanie obustronny, istniejący w ulicy podwójny szpaler drzew, który uzupełnią nowe nasadzenia. O świeżość zieleni zadba automatyczny system nawadniający. Wyeksponuje ją iluminacja w podłożu.

Przy ulicy staną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz poidełko. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie ulicy.

Przebudowa ul. Mielczarskiego uwzględnia też wytyczenie i budowę przebić wewnątrzkwartałowych, dzięki którym powstaną przejścia do famuł przy ul. Ogrodowej, Manufaktury czy powstającego tam przystanku kolejowego Łódź Polesie. Współuczestnictwem w stworzeniu takich szlaków komunikacyjnych bardzo są zainteresowani prywatni inwestorzy, którzy na ul. Mielczarskiego pojawili się równocześnie z rewitalizacją.