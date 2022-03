Ulica Starowiejska w Gdyni przejdzie przebudowę. Miasto ogłosiło przetarg

Ruszył przetarg na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni, informuje Gdynia.pl. Miasto czeka do 31 marca na oferty zainteresowanych firm.

W Gdyni ogłoszono przetarg dotyczący przebudowy ul. Starowiejskiej oraz remont ul. Abrahama na odcinku od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni. Jest to charakterystyczny trakt prowadzący od dworca kolejowego do ulicy Świętojańskiej.

Celem inwestycji jest uspokojenie ruchu samochodowego na ulicy i uczynienie jej bezpieczniejszą dla pieszych i rowerzystów oraz ogólnie przyjazną mieszkańcom. Projekt przewiduje również nasdzenia zielenie i nową mała architekturę.



Wykonawca będzie opierał się na gotowym projekcie, którym dysponuje miasto. Całe zadanie będzie częścią cyklu zmian wchodzących w program „KLIMATycznego Centrum Gdyni”.

Miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców dokładnie do 31 marca (czwartek) do godz. 10:00.