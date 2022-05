Ulica w Warszawie będzie dłuższa i bardziej zielona

We wtorek 24 maja podpisana została umowa na budowę przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej w Warszawie wraz z budową skrzyżowania tych ulic. Będą nowe chodniki, droga rowerowa i zieleń!

REKLAMA

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał umowę na budowę przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej i skrzyżowania obu ulic.

Wybrany w przetargu wykonawca, firma PORR S.A., prace wyceniła na ponad 23 mln złotych.

Wzdłuż nowego fragmentu ulicy Światowida posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy.



Wykonawca ma dokładnie 546 dni na wykonanie zamówienia, czyli wszystko ma być gotowe do 21 listopada 2023 roku.

W tym czasie ulica Światowida zostanie przedłużona do Modlińskiej. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech, gdzie dwa będą przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy ruchu.

Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami; od północy natomiast jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – przez ulicę Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania; na skrzyżowaniu zaplanowano sygnalizację świetlną.

Nowa zieleń i infrastruktura rowerowa

W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki i nowe przystanki autobusowe – jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida a drugi na ulicy Światowida za zjazdem z Modlińskiej. Będzie także droga rowerowa, którą połączymy z już funkcjonującą infrastrukturą rowerową na ulicy Modlińskiej.

Wzdłuż nowego fragmentu ulicy Światowida nie zabraknie zieleni. Posadzimy drzewa i krzewy, które będą odporne na miejskie warunki i jednocześnie nie będą wymagały skomplikowanej pielęgnacji. Wzdłuż ulicy pojawią się m.in. klony i śnieguliczka, a w sąsiedztwie chodników i drogi rowerowej – pięciornik i tawuła japońska.

Nowy odcinek ulicy Światowida powstanie w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białołęki mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystankami, kursują tu tramwaje linii 2 i 17. Ostatni fragment, od ulicy Strumykowej w pobliże Leśnej Polanki, został oddany do użytku we wrześniu zeszłego roku.

Przy końcowych przystankach tramwajowych wybudowano także pętlę autobusową, dojeżdżają do niej autobusy linii 509 i N03. Połączenie ulicy Światowida z Modlińską da nowe możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej części Warszawy i aglomeracji. Jest to w tej chwili przedmiotem analiz.