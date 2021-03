Ulicę Marszałkowską w Warszawie czeka metamorfoza

Przybędzie zieleni, powstaną nowe przejścia dla pieszych i drogi dla rowerów. Marszałkowska ma się stać piękną aleją godną Nowego Centrum Warszawy. Warszawski magistrat własnie ogłosił przetarg na projekt wykonawczy.

- Nowe Centrum Warszawy to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Pierwsze efekty tych prac już widać. Przebudowę przeszła al. Jana Pawła II, gdzie pojawiły się nowe, równe chodniki, droga dla rowerów i szpalery drzew. Piesi zyskali też naziemne przejścia dla pieszych na rondzie Czterdziestolatka. Rozpoczęła się przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów u zbiegu Chmielnej, Kruczej i Zgody. Teraz czas na Marszałkowską – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowa zieleń na Marszałkowskiej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na projekt wykonawczy zmian na tej ulicy. Obejmuje on dwa odcinki: od pl. Konstytucji do ul. Nowogrodzkiej i od ul. Królewskiej do placu Bankowego. Oba zostaną zaprojektowane w oparciu o koncepcję „Zielonej Marszałkowskiej” przygotowaną przez Zarząd Zieleni i skonsultowaną z mieszkańcami. Zakłada ona wprowadzenie w przestrzeni ulicy znacznie więcej zieleni. Pojawi się ona m.in. w pasie dzielącym, pomiędzy jezdniami a torowiskiem. Projekt będzie przewidywał w tym miejscu nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie.

Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów

Marszałkowska stanie się bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom. Na obu odcinkach chodnik zostanie przebudowany i oddzielony od drogi rowerowej. Rowerzyści zyskają trasę po obu stronach ulicy (od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego, które już w tym roku czeka przebudowa) oraz po zachodniej stronie ulicy aż do pl. Bankowego. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy Żurawiej i Wilczej. Przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Przebudowane zostaną również przystanki tramwajowe, a sygnalizacja na całej ulicy będzie ustawiona na priorytet dla komunikacji zbiorowej.

Dodatkowo, projekt ma przewidzieć jednolite zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.

Projektant wybrany w przetargu będzie miał rok na przygotowanie szczegółowego projektu wykonawczego. Dzięki temu przebudowa może się rozpocząć jeszcze w 2022 roku.

Marszałkowska się zmienia

Niezależnie od tej inwestycji, Marszałkowską czekają również inne zmiany. Wiosną i latem przebudowę przejdzie odcinek wzdłuż pl. Defilad, na którym pojawi się nowy, równy chodnik, droga dla rowerów i pas do parkowania na jezdni. Zostaną tam posadzone nowe drzewa i krzewy. Jeszcze w tym roku przebudowę czeka też rejon ronda Dmowskiego, wokół którego powstaną nowe przejścia dla pieszych (na osi ul. Widok, Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Parkingowej), pozwalające łatwo dostać się na przystanki tramwajowe. Pojawią się również przejazdy dla rowerów.