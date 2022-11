Ultra Architects i Q2 Studio projektują resort spa w Grzybowie. Główną ideą: biofilia

Biofilia, kontakt z naturą i lokalne nawiązania - taki ma być Nickel Resort & Spa Grzybowo. Architekci z pracowni Ultra Architects i Q2 Studio połączyły siły w nadmorskim projekcie.

Natura wchodząca do wnętrza budynku zgodnie z zasadami biofilicznego designu ma być wyrazem holistycznego podejścia do wypoczynku. Zgodnie z zamysłem twórców w Nickel Resort & Spa Grzybowo goście mają mieć możliwość ukojenia nie tylko ciała, ale i duszy, w czym kluczowe znaczenie ma właśnie kontakt z naturą.

O tym, że deweloper podchodzi do kwestii wypoczynku z należytą powagą świadczy między innymi wielkość obiektu. Będą tam tylko trzy kondygnacje, co pozwoli zachować równowagę między nim, a otoczeniem.

– Chcieliśmy, aby ten budynek był maksymalnie współczesny i prosty. W kontekście, w którym stoi, jego kameralna wysokość i rozczłonkowanie brył spadzistego dachu wpisują się naturalnie w istniejącą już zabudowę – mówi Tomasz Osięgłowski z Ultra Architects. – Wybór unikalnej dachówki jako pokrycia dachu i elewacji wraz z decyzją o zastosowaniu drewnianych obudów balkonów odwołuje się wprost do archetypów architektury historycznych obiektów wypoczynkowych, kurortowych czy sanatoryjnych. Są to zarazem materiały i rozwiązania bardzo lokalne i tradycyjne – wyjaśnia.

Przyciągające uwagę detale znajdą się również we wnętrzu budynku. Dzięki odpowiedniej kolorystyce i wykorzystaniu naturalnych materiałów będą one korespondować z elementami biofilicznymi.

– Wnętrza Nickel Resort & Spa Grzybowo to miejsce, w którym harmonia i minimalizm stylu japandi łączą się z kontekstem bałtyckiego wybrzeża. Koncepcja w subtelny sposób nawiązuje do piaskowych wydm, wody morskiej, lokalnego torfu oraz surowego drewna. Inspirowany lokalną fauną i florą motyw biofiliczny przeplata się we wszystkich strefach obiektu. Nieoczywiste połączenie przytulności stylu skandynawskiego, surowości polskiego morza i harmonii stylu japońskiego tworzą niepowtarzalny klimat, dając idealną przestrzeń do wypoczynku – opisuje Anita Buławska, architektka wnętrz z wrocławskiego Q2 Studio.