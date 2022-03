Ulubione schody w Warszawie? Znów przeszły metamorfozę. Tym razem za sprawą Jana Kallwejta

Schody w Browarach Warszawskich początkowo stały się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na warszawskiej Woli, teraz doczekaliśmy się kolejnej odsłony. Za najnowszy projekt odpowiada Jan Kallwejt, który przedstawił wiosenny charakter Browarów w charakterystycznym dla siebie stylu.

Architektura Browarów Warszawskich przyciąga jak magnes, a wisienką na wizualnym torcie są najbardziej fotogeniczne i kolorowe schody w Warszawie, które od października ubiegłego roku kradną obiektywy warszawiaków i turystów.

Za najnowszy projekt kolorowych schodów odpowiada jedyny w swoim rodzaju - Jan Kallwejt. Jako pierwszy wyzwanie podjął Dawid Ryski, który twórczo oddał charakter nowego miejsca w samym sercu warszawskiej Woli. W niesztampowy sposób pokazał wielość możliwości i atrakcji, które czekają na wszystkich gości. To właśnie jego grafika sprawiła, że media społecznościowe aż wrzały od relacji i zdjęć na tle kolorowych schodów. Kolejne artystyczne wyzwanie podjął ilustrator - Michał Loba, który w charakterystycznym dla siebie klimacie uchwycił w projekcie wszystko, co czeka na gości w browarowych progach.

BROWARY OKIEM JANA KALLWEJTA

Nie da się ukryć, że poprzeczka przez poprzednich artystów została postawiona bardzo wysoko. Zarówno Dawid Ryski jak i Michał Loba stworzyli spektakularne projekty, o których mówili wszyscy i mówią do dziś. Jan Kallwejt, to kolejny utalentowany ilustrator, który podjął się stworzenia wiosennej odsłony Browarów Warszawskich. Jan, to uznany i doświadczony polski artysta, specjalizujący się w ilustracjach i projektowaniu graficznym. Jego ilustracje są pełne szczegółów, urozmaicone dawką abstrakcji i humoru. Bazują na prostej, ikonicznej formie.