Umowa podpisana. Będzie przystanek tramwajowy i tunel pod Dworcem Zachodnim

Mieszkańcy Warszawy dojadą podziemną linią tramwajową do odnowionej stacji kolejowej. Będą nad tym wspólnie pracowały Tramwaje Warszawskie i PKP Polskie Linie Kolejowe. Właśnie podpisano umowę o łącznej wartości niemal 2,4 mld zł.

Wspólna umowa dotyczy przebudowy stacji kolejowej i budowy podziemnego przystanku tramwajowego. Jest to pierwszy etap prac, pozwalający w przyszłości na rozszerzenie trasy w kierunku Woli. Wraz z zarządcą infrastruktury kolejowej zbudujemy podziemny przystanek tramwajowy połączony z przejściem podziemnym i dworcem kolejowym. Kolejarze będą także pracowali nad przebudową największej warszawskiej stacji kolejowej. Maksymalny koszt części inwestycji, który finansuje stolica, to 170 mln zł.

Dojazd tramwajem do stacji

Tramwaje Warszawskie w ramach oddzielnego zadania pracują nad trasą tramwajową, która rozpocznie się pod przebudowanym przez PKP PLK dworcem Warszawa Zachodnia. Z Dworca Zachodniego tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów pod Parkiem Zachodnim. Wyjazd z tunelu i kolejny przystanek znajdować się będą między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na wysokości hotelu Ibis. Następnie trasa pobiegnie wzdłuż tej ulicy aż do ul. Grójeckiej, gdzie tramwaje będą skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojadą na wprost do pętli Banacha. Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mogli dojechać tramwajem do stacji Warszawa Zachodnia, a pod samą stacją powstanie wygodny podziemny węzeł przesiadkowy, z którego łatwo będzie można dostać się na perony kolejowe i autobusowe. Umowę na projektowanie tej trasy podpisano w styczniu 2020 roku. Już w przyszłym roku gotowe będą projekty i pozwolenie na budowę.

Jak będzie wyglądał podziemny przystanek?

Podziemny przystanek tramwajowy będzie podobny do stacji metra. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD i znajdą się na poziomie –2. Na poziomie -1 będzie korytarz łączący wszystkie perony. Powstaną ruchome schody i windy – pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, aby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Tramwaj do Wilanowa – największy projekt tramwajowy w Polsce

Budowa trasy do stacji Warszawa Zachodnia to część większego projektu, podzielonego na kilka etapów. Trasa o łącznej długości blisko 19 km docelowo połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Stołeczni tramwajarze pracują teraz m.in. nad odcinkiem do Wilanowa.