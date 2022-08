Umowa podpisana. Rusza budowa Centrum Sportu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Już w 2024 r. studenci będą mogli korzystać z nowoczesnego Centrum Sportu UMG. Podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji – polską firmą Budimex. Projekt architektoniczny opracowała firma ART Projekt K&M.

Budowa, która rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu jest inwestycją konieczną, na którą społeczność Uniwersytetu oczekuje od kilku lat, jednocześnie podniesie atrakcyjność Uczelni. W naszym centrum sportu pierwszeństwo będą mieli studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu, ale jestem przekonany, że ten obiekt będzie służył też mieszkańcom Gdyni i funkcjonował przez siedem dni w tygodniu, od rana do wieczora – dodaje rektor.

- Kontrakt realizujemy w formule „buduj”. Przekazanie budynku inwestorowi z pozwoleniem na użytkowanie, planujemy w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do czerwca 2024 roku. Jako generalny wykonawca jesteśmy wiarygodnym partnerem, cenionym za dotrzymywanie zobowiązań umownych. Do realizacji inwestycji angażujemy sprawdzonych partnerów/kontrahentów oraz doświadczoną kadrę inżynierską gwarantującą jakość i terminowość. – mówi Jakub Nagraba, dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex.

Cały obiekt zaprojektowany jest tak, aby jak najlepiej odpowiadał naszym potrzebom. Przykładem niech będzie przestrzeń w hali sportowej, którą będzie można w miarę potrzeb, dostosować do różnych zajęć sportowych czy rekreacyjnych. Można ją będzie np. szybko podzielić na trzy niezależne boiska do siatkówki, z których każde spełnia wymogi FIVB. Jeśli dodamy do tego ściankę wspinaczkową, strefę fitness, saunę, to widać, że dzięki temu obiektowi będziemy mogli znacznie poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych dla naszych studentów i pracowników – podkreśla dr Andrzej Lachowicz, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji UMG.