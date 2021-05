Unikatowe w skali kraju muzeum ma już projekt wystawy stałej

Odpowiedzialna za projekt architektury Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie pracownia plus3-architekci zwyciężyła w konkursie na projekt wystawy stałej muzeum.

REKLAMA

Pracownia plus3-architekci zwyciężyła w konkursie na projekt koncepcyjny wystawy stałej Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

Zespół ten jest także autorem architektury budynku, którego projekt wyłoniono w konkursie urbanistyczno-architektonicznym w lipcu 2016 roku.

Otwarcie wystawy zaplanowano na 2023 rok.

W rozstrzygniętym 12 maja konkursie na projekt koncepcyjny wystawy stałej Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie - dziesiątego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zwyciężyła warszawska pracownia plus3-architekci, która jest także autorem architektury budynku, którego projekt został wyłoniony w lipcu 2016 roku w konkursie urbanistyczno-architektonicznym.

O zwycięskiej koncepcji muzeum pisano, iż ma szansę stać się nową ikoną Łeby oraz miejscem współtworzenia tożsamości regionu. Lokalizacja pomiędzy rzeką Łebą, a Łabędzim Stawem, na wprost mariny i zaledwie 300 metrów od plaży, w powiązaniu z dynamiczną bryłą nowego obiektu wzbudza wiele pozytywnych emocji u odbiorców tego projektu.

Przeczytaj więcej o koncepcji muzeum

Z opinii Sądu Konkursowego wynika, iż propozycja plus3-architekci ”w sposób najtrafniejszy spełniła kryteria oraz wizję Zamawiającego. Ponadto na szczególne uznanie Jury zasługuje opracowanie scenariusza wystawy, wprowadzenie narratora, rozszerzenie wystawy na przestrzeń miasta.”

Wrażenia, emocje i nowe technologie

Budynek i wystawa to nierozerwalna całość. Przestrzeń muzeum jest pomyślana jako otwarta, nowoczesna, pozwalającą oglądać świat i eksponaty z różnych punktów widzenia, z wielu poziomów antresol i kładek. To rodzaj muzealnej hali szkutniczej, w której nie brak miejsca na intrygujące eksperymenty i przede wszystkim, rozmaite ścieżki zwiedzania. Dostosowanie do różnorodnych odbiorców, to kluczowe założenie scenariusza wystawy.

Koncepcja ekspozycji jest bardzo wrażeniowa i emocjonalna, buduje nastroje, maluje morską głębię, zaskakuje – to celowy zabieg projektantów. Ma oddziaływać na niemalże wszystkie zmysły: pejzaże audialne, obrazy zapadające w pamięć i eksperymenty, które będzie można przeprowadzić będą współczesnym narzędziem do przekazania ogromnej wiedzy merytorycznej.

Ożywczego kolorytu wystawie nadają, wprowadzone do scenariusza, postacie nietypowych narratorów. Projektanci zaproponowali, by takie barwne persony były wirtualnymi przewodnikami określonych tematycznie i chronologicznie części ekspozycji. Słowiański żeglarz z czasów Wikingów, średniowieczny kupiec, łebski rybak, fotograf, nurek, naukowczyni, czy Kaszubka będą zaczepiać zwiedzających w różnych częściach wystawy.