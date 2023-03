United Benefits Holding kupił Silver Forum we Wrocławiu. Chcą uatrakcyjnić biurowiec pod względem architektonicznym

United Benefits Holding (UBH) wkracza na polski rynek nieruchomości wraz z zakupem biurowca Silver Forum we Wrocławiu. Firma planuje renowację nieruchomości o pow. 16 tys. mkw. z naciskiem na standardy ESG i mobilność. Nowy właściciel planuje przeprojektować fasadę i wyremontować wnętrze gmachu.

United Benefits Holding (UBH) wkracza na polski rynek nieruchomości wraz z zakupem biurowca Silver Forum we Wrocławiu.

Dzięki zakupowi Silver Forum nabyliśmy atrakcyjną nieruchomość biurową z przestrzenią handlowo-usługową. Wrocław jest trzecim co do wielkości polskim miastem. Pamiętajmy, że Polska to kraj, który odnotował najniższy wskaźnik recesji w UE podczas szczytu pandemii – był to kolejny czynnik, który skłonił nas do wejścia na ten rynek w dłuższej perspektywie - mówi Michael Klement, CEO, United Benefits Holding.