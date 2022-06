Urlop w Warszawie? Te miejsca warto odwiedzić!

Gdzie spędzić urlop w Warszawie? Podpowiadamy ciekawe miejscówki!

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Otwarte w listopadzie 2010 Centrum Nauki Kopernik położone jest nad Wisłą w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz głównego budynku, mieszczącego między innymi wystawy stałe i czasowe, laboratoria, pracownie, a także kawiarnie i restauracje w Centrum są również warsztat w podziemiach, multimedialne planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów i Park Odkrywców wokół centrum. Trwa także budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Centrum Nauki Kopernik, fot. mat. prasowe

Wśród atrakcji Centrum jest Majsternia, w której odwiedzający - niezależnie od wieku, wiedzy i umiejętności - mogą podejmować wyzwania inżynieryjne, wystawa Bzzz dla najmłodszych, jedyny w Polsce teatr, w którym zobaczyć można zaawansowane technologicznie humanoidy, a także ogromna Strefa Eksperymentowania zajmująca większą część pierwszego piętra.

Projekt architektoniczny Centrum stworzyła pracownia RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner + Kubec z Rudy Śląskiej, a za Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego powstaje w oparciu o projekt wrocławskiego oddziału pracowni Heinle Wischer und Partner.

Do muzeum Apple

28 maja miało miejsce uroczyste otwarcie Apple Muzeum Polska w warszawskiej Fabryce Norblina. Obiekt może się poszczycić największą na świecie kolekcją produktów marki Apple.

Zwiedzających oprowadza audioguide, nagrany przez Jarosława Łukomskiego, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów. O historii amerykańskiego giganta goście muzeum dowiedzą się ze specjalnie opracowanej technologicznej ścieżki dźwiękowej, opartej na osi czasu rozwoju firmy.

Od 28 maja można zwiedzać Apple Muzeum w Fabryce Norblina w Warszawie, fot. mat. pras.

Apple Muzeum Polska łączy historię z teraźniejszością. To jedyne miejsce w Polsce, w którym będzie można obejrzeć setki grafik, filmów reklamowych oraz ok. 100 godzin materiałów wideo związanych z firmą Apple wyświetlanych na nowoczesnych monitorach wielkoformatowych. Wśród eksponatów znajdą się także modele znane ze swojej ciekawej historii, jaką odcisnęły w technologicznym wyścigu i postępie.

Na spacer do Parku Praskiego...

Pogoda zachęca do spacerów. Wybrać się możemy na przykład do świeżo wyremontowanego Parku Praskiego. W ramach modernizacji w parku pojawiły się między innymi stojaki na rowery - ukłon w stronę cyklistów.

Park Praski po remoncie, fot. mat. ZZW

Nową atrakcją parku jest zamgławiacz na placu z Żyrafą wykonany z płyt granitowych, na którym oprócz chłodzącej atrakcji są wygrawerowane gry terenowe dla dzieci. To realizacja pomysłu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dodatkowo entuzjaści gry w szachy mogą skorzystać z wyremontowanych stolików do gry.

...lub do Browarów Warszawskich

Browary Warszawskie to bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc na mapie Warszawy. Ta wielofunkcyjna inwestycja powstała na postindustrialnym terenie ma wiele do zaoferowania Warszawianom i turystom - od świetnej nagradzanej architektury spod kreski JEMS Architekci, po kuszące koncepty gastronomiczne w jej części usługowej (to tutaj m.in. znajduje się NINE’s Restaurant&Bar Roberta Lewandowskiego).

Za najnowszy projekt kolorowych schodów odpowiada jedyny w swoim rodzaju - Jan Kallwejt, fot. materiały prasowe

Wizualną wisienką na torcie są kolorowe schody prowadzące pod 170-letnie kolebki Leżakowni. Za najnowszy projekt kolorowych schodów odpowiada jedyny w swoim rodzaju - Jan Kallwejt. Jako pierwszy wyzwanie podjął Dawid Ryski, który twórczo oddał charakter nowego miejsca w samym sercu warszawskiej Woli. Kolejne artystyczne wyzwanie podjął ilustrator - Michał Loba, który w charakterystycznym dla siebie klimacie uchwycił w projekcie wszystko, co czeka na gości w browarowych progach.

Do lokalu Roberta Lewandowskiego

Będąc w Browarach Warszawskich warto skusić się odwiedzenia jednego z licznych lokali gastronomicznych - Browary Warszawskie mogą się pochwalić przekrojem oferty gastronomicznej dla amatorów różnych klimatów i smaków. Wielbicielom sportu do gustu przypadnie z pewnością lokal Nine's Restaurant & Sports Bar Roberta Lewandowskiego.

Nine's Restaurant & Sports Bar, projekt wnętrz: 370studio, fot. Aleksandra Miszkurka

Jak przystało na miejsce, którego udziałowcem jest najsłynniejszy obecnie polski piłkarz, każdy metr kwadratowy Nine's wypełniony jest odniesieniami do świata sportu.

Za niezwykły klimat miejsca odpowiadają znajdujące się na każdym kroku nawiązania do sportu. Podłoga w Nine's ma nakreślone linie boiska, pomocniki kelnerskie stylizowane są na szafki sportowe, żyrandole udekorowano gwizdkami sędziowskimi, na ścianach wiszą koła gimnastyczne, rakiety do tenisa i narty, a pod sufitem - instalacje stworzone z lotek do badmintona i autentyczny kajak przyzdobiony zielenią.

Na lody

Wśród nich wrażenie robi z pewnością zlokalizowana na warszawskim Powiślu lodziarnia Lukullus. Przyciąga jednak nie tylko oryginalnymi smakami lodów, ale także równie oryginalnymi wnętrzami. Stworzona przez Aleksandrę Wasilkowską aranżacja wnętrz zachwyca połączeniem złota i powracającego do łask w ostatnim sezonie lastryko, odwiedzający je mogą odnieść wrażenie, że przenieśli się w czasie do kolorowych lat 80. ubiegłego stulecia. Pełna nazwa lokalu, Lukullus St. Tropez, jest nieprzypadkowa. Lodziarnia ma bowiem kojarzyć się z wakacjami – i w tę koncepcję idealnie wpisują się bajkowe wnętrza lokalu.

Wnętrza lodziarni Lukullus, fot. mat. prasowe

Oprócz wszechobecnego koloru złota w przestrzeń lodziarni mieni się również odcieniami różu, zieleni, koloru pistacjowego. Ściany wieńczą duże lustra duplikujące optycznie powiększające i powielające niezwykłą przestrzeń. A jej niezwykły charakter dodatkowo podkreślają również dekoracyjne detale, takie jak złota palma, białe "potwory" stojące na ladzie, czy wreszcie... złota figura w toalecie o anatomicznym kształcie pośladków. Szczególne wrażenie robi jednak ogromne oko unoszące się nad stolikami na jednej ze ścian.