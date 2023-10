Ustrońskie piramidy zabytkiem? Konserwator podjął decyzję, ale możemy poczekać kilka miesięcy

Ustrońskie piramidy to cenny przykład modernistycznej architektury. Konserwator poinformował o ich wpisaniu do rejestru zabytków. Czy tak się jednak stanie? Podobno złożono odwołanie.

REKLAMA

17 września Rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Mirosław Rymer poinformował PAP o wpisaniu zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego w Ustroniu do rejestru zabytków.

Wpis obejmuje 21 budynków, w tym charakterystyczne dla pejzażu beskidzkiego kurortu „piramidy”.

Budynki te to cenny przykład modernistycznej architektury, a piramidy są unikalne na skalę światową.

Pojawiły się informacje, o tym, że właściciel jednego z budynków złożył odwołanie od decyzji.

Wśród obiektów wpisanych na listę jako zespół, są między innymi: ustrońskie "piramidy", sanatorium Równica, budynek dawnego domu zdrojowego i szpital reumatologiczny.

W uzasadnieniu decyzji służby konserwatorskie przypomniały, że dzielnica leczniczo-rehabilitacyjna na Zawodziu w Ustroniu powstała w latach 1968-1988 jako zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Stanowi ikoniczny przykład wczasowej architektury socmodernistycznej. Należy wskazać, że wartość całego założenia została wykreowana przy wykorzystaniu walorów malowniczego usytuowania, w miejscu stanowiącym atrakcję turystyczną regionu, po wschodniej stronie rzeki Wisły, w dzielnicy Zawodzie, położonej u stóp gór Równicy i Polanicy - wskazały służby konserwatorskie.

W uzasadnieniu przywołano też słowa z opracowania badawczego "Studium ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie". Jego autorzy wskazali na "krajobrazowo-regionalne podejście architektów dzielnicy, którzy zastosowali autorską metodę +wiązania formy zabudowy z podłożem+, polegającą na +upodabnianiu+ zabudowy do środowiska naturalnego i kulturowego".

Piramidy w Ustroniu unikalne na skalę światową

Najbardziej rozpoznawalne w Ustroniu są domy leczniczo-wczasowe zwane popularnie "piramidami". Kojarzą się one z luźno porozrzucanymi skałami, leżącymi wśród lasów na zboczach gór. "Takie kształtowanie zapewniło im dobrą korespondencję z otaczającym krajobrazem. Zastosowano materiały współgrające z chłodną kolorystyką gór - szary beton, stal, drewno, szkło" - brzmi uzasadnienie decyzji.

Śląski konserwator zabytków podkreślił, iż "obecnie niektóre z zabytkowych budynków położonych na terenie zespołu wymagają przeprowadzenia robót remontowych i prac konserwatorskich zmierzających do przywrócenia im właściwego stanu technicznego i estetyki". "Niektóre, naruszone wtórnymi przekształceniami, wymagają również uporządkowania architektonicznego" - podkreślono.

Będzie odwołanie?

Okazuje się jednak, że na wpis unikalnych piramid do rejestru zabytków być może przyjdzie nam poczekać. Od decyzji konserwatora stronom takim jak właściciele poszczególnych budynków przysługuje bowiem odwołanie, z którego. Jeden z nich miał już podobno z takiego prawa skorzystać, o czym donosił portal Ślązag.pl. Czekamy w tej sprawie na potwierdzenie informacji od służb konserwatorskich.

W takich sytuacjach prawo stanowi, że sprawę powinien rozpatrywać minister kultury i dziedzictwa narodowego. Procedury w tego typu sytuacjach mogą trwać nawet pół roku.

Maciej Franta i Robert Konieczny zaprojektowali rozbudowę Uzdrowiska Ustroń

Budynki w kształcie piramid w Ustroniu Zawodziu powstawały sukcesywnie od lat 60. do lat 90. XX wieku. W ramach kompleksu leczniczo-sanatoryjnego zbudowano łącznie 17 z planowanych 28. Nigdy nie ukończono budowy całego kompleksu. Ostatnie obiekty oddano do użytku po 1990 roku. Tę wyjątkową dzielnicę uzdrowiskową stworzyło trio: Henryk Buszko, Aleksander Franta oraz Tadeusz Szewczyk.

Tak ma wyglądać rozbudowane Uzdrowisko w Ustroniu. Za projektem stoi Robert Konieczny, KWK Promes oraz Maciej Franta, Franta Group, fot. mat. z konferencji

29 września 2022 r. poznaliśmy plany rozbudowy Uzdrowiska, które realizować chce Grupa American Heart of Poland. Poznaliśmy wówczas koncepcję Roberta Koniecznego z KWK Promes oraz Macieja Franty z Franta Group, który jest wnukiem autora kompleksu - Aleksandra Franty. Rozbudowa uzdrowiska to wielkie wyzwanie pod wieloma względami: funkcjonalnym, urbanistycznym, architektonicznym i przyrodniczym. Architekci tworząc koncepcję rozbudowy sięgnęli do pierwotnych projektów, a nowy „Ustroń” ma maksymalnie wtapiać się w otaczającą przyrodę.

Źródło: PAP, Ślązag.pl, PropertyDesign.pl