V.Offices z dwiema nagrodami European Property Awards

V.Offices, po najwyższej w historii polskich inwestycji ocenie zdobytej w ekologicznej certyfikacji BREEAM, święci kolejne triumfy. Budynek otrzymał właśnie aż dwa wyróżnienia w międzynarodowym konkursie European Property Awards, w tym nagrodę główną w kategorii Office Architecture Poland.

REKLAMA

Budynek zdobył główną nagrodę i miano „5 Star Award Winner” w kategorii Office Architecture Poland (Najlepszy Projekt Architektoniczny Budynku Biurowego). Został również laureatem w kategorii Office Development Poland (Najlepszy Projekt Deweloperski Budynku Biurowego). Podwójne nagrody powędrowały do biura architektonicznego odpowiedzialnego za projekt – Iliard Architecture & Interior Design – oraz jego dewelopera – AFI Europe Poland. Ogłoszenie werdyktu jury odbyło się 2 grudnia. Projekty oceniane były według krajów ich realizacji.

Główna wygrana w kategorii Office Architecture jest przepustką do kolejnej fazy rywalizacji. V.Offices – jako zwycięska realizacja z Polski – w kolejnym etapie konkursu powalczy o miano najlepszego projektu w swojej kategorii w całej Europie.

– Jesteśmy dumni! Otrzymane przez V.Offices wyróżnienia potwierdzają, że zaprojektowany przez nas budynek to realizacja na światowym poziomie – komentuje Wojciech Witek, współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design. – Od samego początku projekt ten wykraczał poza ramy standardowego myślenia o ekologii, designie czy zarządzaniu projektem deweloperskim. Wspólnie z inwestorem postawiliśmy na ponadprzeciętną jakość i najlepsze zrównoważone rozwiązania. Przyznane nagrody są kolejnym dowodem na to, że był to słuszny wybór – dodaje.

European Property Awards to jedne z najważniejszych europejskich nagród przyznawanych najlepszym projektom i firmom z branży nieruchomości. Jej europejska edycja jest częścią organizowanego od 1993 roku konkursu International Property Awards, który premiuje realizacje z całego świata.

– Docenienie V.Offices przez międzynarodowe jury i umieszczenie go w gronie najlepszych realizacji biurowych na europejskim rynku to ukoronowanie ciężkiej pracy całego zespołu – mówi Sebastian Kieć, prezes AFI Europe Poland. – Naszą ambicją było stworzenie w Krakowie wyjątkowego budynku, któremu przyświeca idea maksymalnej troski o środowisko i komfort użytkowników. Jesteśmy przekonani, że to droga, którą dziś podążać musi cała branża deweloperska i budowlana – podkreśla.

Nagrodzony budynek zlokalizowany jest w centrum Krakowa. Składa się z 6 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 24 700 m2. Inwestycja może pochwalić się najwyższą oceną certyfikacji BREEAM kiedykolwiek przyznaną w Polsce i drugą na świecie w kategorii budynków biurowych (wyprzedza ją jedynie słynna londyńska siedziba firmy Bloomberg).

W V.Offices zastosowano szereg technologii i rozwiązań, które pozwoliły uzyskać świetne proekologiczne osiągi, redukując emisję dwutlenku węgla o 34%, zużycie energii o 37% i wody o 55%. Najważniejsze z nich, to m.in. zeroemisyjne systemy dachowe kolektorów słonecznych, kotłownia na przyjazne dla środowiska paliwo gazowe, wodooszczędna armatura sanitarna, wysokowydajny system wentylacji, energooszczędne windy i oświetlenie czy wykończenie powierzchni biur bez zawartości formaldehydu i lotnych związków organicznych. Ponadto, obiekt wyposażony jest w infrastrukturę dla rowerzystów oraz miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. Posiada również obszerne, zewnętrzne patio, pozwalające na pracę lub relaks w zielonym otoczeniu.