Varso Place z pierwszą w Warszawie stacją do ładowania hulajnóg elektrycznych

Na terenie kompleksu Varso Place zainstalowana została pierwsza w Warszawie stacja do ładowania hulajnóg elektrycznych.

Na terenie kompleksu Varso Place przy ul. Chmielnej w Warszawie został zainstalowany pierwszy eFeeder, czyli stacja do ładowania hulajnóg elektrycznych opracowana przez innogy Polska. Osoby pracujące w biurowcu, należącym do firmy HB Reavis, będą mogły nieodpłatnie i w bezpieczny sposób ładować swoje hulajnogi elektryczne.

Stacja ładowania hulajnóg to odpowiedź na szybko rozwijający się rynek mikromobilności w Polsce. Jest to również sposób na uporządkowanie przestrzeni publicznej. Dziś często hulajnogi

są parkowane i pozostawiane w przypadkowych miejscach, utrudniając ruch pieszych i wprowadzając „chaos” na chodnikach. Możliwość naładowania w naturalny sposób sprawi, że pojazdy będą częściej parkowane w wyznaczonych miejscach.

– innogy od lat wspiera rozwój elektromobilności w Polsce, dlatego stworzenie rozwiązania odpowiadającego na potrzeby rynku małych pojazdów elektrycznych było dla nas naturalnym krokiem. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych potrzebują bezpiecznego miejsca parkowania i ładowania swoich pojazdów, dlatego zainicjowaliśmy projekt eFeeder. Współpracą z HB Reavis rozpoczynamy pilotaż, w ramach którego planujemy instalację kilku stacji na ulicach Warszawy. Pozwoli nam to na przetestowanie ich działania i zaplanowanie dalszych kroków – mówi Artur Stawiarski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa w innogy Polska.

- Nasze budynki powstają w dobrze skomunikowanych miejscach, do których można łatwo dotrzeć komunikacją publiczną albo rowerem. Dzięki temu ich użytkownicy mogą nie tylko omijać korki, ale mają wybór transportu, który jest przyjazny dla środowiska. W ostatnim czasie wielu miłośników zyskują też hulajnogi elektryczne. To wygodna alternatywa, która nie zanieczyszcza powietrza

i pozwala zmniejszyć liczbę dojazdów autem czy taksówką na spotkania w mieście. Jak wszystkie środki transportu, również ten ma swoje mocne i słabe strony. W oczekiwaniu na nowe regulacje prawne, mamy nadzieję, że współpraca z innogy i stacje ładowania eFeeder przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa i uporządkowania roli e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej – mówi Karol Wyka, dyrektor ds. wynajmu i członek zarządu HB Reavis Poland.

Do ładowania hulajnóg elektrycznych, stacje od innogy będą wykorzystywały energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.