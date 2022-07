Vendo Park otworzył się w Otwocku. To już 30. projekt Trei, tym razem największy

W Otwocku właśnie się otworzył Vendo Park. Nieruchomość o powierzchni ponad 9 tys. mkw. jest jednocześnie jednym z największych parków handlowych należących do Trei Real Estate Poland. Projekt wykonała Pracownia Niebudek z Legnicy.

Budowa parku handlowego w Otwocku rozpoczęła się we wrześniu 2021 r. Vendo Park powstał na działce o powierzchni 3,7 ha zlokalizowanej przy ul. Ryszarda Kuklińskiego 1. Na ponad 9 000 mkw. znajduje się piętnaście sklepów. W gronie najemców są takie marki jak: Hebe, Media Expert, KiK, Martes Sport, Rossmann oraz debiutujące w mieście: Netto, Maxi Zoo, Dealz, Sinsay, Action, TEDi, Smyk, Deichmann oraz kaes. Odwiedzający mają do dyspozycji 320 miejsc parkingowych, a dodatkowo w sąsiedztwie parku handlowego znajduje się sklep budowlany Castorama. Projekt otwockiego Vendo Parku wykonała Pracownia Niebudek z Legnicy.

Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania zakupami w obiektach typu convenience. Społeczeństwo przekonało się do parków handlowych w czasie pandemii, a ich popularność cały czas rośnie m.in. dlatego, że pozwalają na sprawny i szybki zakup niezbędnych na co dzień produktów. Ma to odzwierciedlenie w coraz większej liczbie inwestycji w sektorze parków handlowych. Jeszcze w tym roku planujemy otwarcie co najmniej czterech kolejnych projektów, w tym Vendo Parku w Skarżysku-Kamiennej, gdzie kończymy już budowę - wyjaśnia Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.