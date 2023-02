Veturilo w każdej dzielnicy Warszawy

1 marca na warszawskie ulice wracają rowery miejskie Veturilo. Od tego roku wypożyczalnie znajdować się będą w każdej dzielnicy.

REKLAMA

Na ulicach Warszawy pojawiają się już słupy informacyjne, które zastępują znane z wcześniejszych lat terminale.

Dzięki nim stacje Warszawskiego Roweru Publicznego będą dobrze widoczne.

Stacje są umieszczane przede wszystkim w miejscach, które odwiedza najwięcej ludzi – to jedna z głównych zasad systemu. Dlatego tak jak dotychczas najwięcej stacji będzie w centralnych dzielnicach miasta, a także przy węzłach przesiadkowych. Zarząd Dróg Miejskich po konsultacjach społecznych postanowił też, że – po raz pierwszy – stacje znajdą się w każdej z 18 dzielnic Warszawy.

Od początku marca Warszawa sfinansuje działanie 300 stacji z 3030 rowerami. Przez cały czas trwania obowiązującej do 2028 roku umowy, będzie możliwość rozbudowy Veturilo. Operator systemu, firma Nextbike, prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami projektu, którzy mogliby sfinansować tzw. stacje sponsorskie. To dodatkowe wypożyczalnie, a więc też kolejne rowery zwiększające dostępną pulę, ustawione i finansowane przez centra handlowe, biurowce itp. Od marca wróci m.in. stacja przy centrum handlowym Westfield Arkadia – co roku zdecydowanie jedna z najpopularniejszych w skali całego Veturilo.

Dodatkowe stacje mogą finansować też poszczególne dzielnice. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do ich uruchomienia na terenie Ursynowa i Rembertowa. Start dodatkowych stacji w Rembertowie zaplanowany jest wstępnie na 1 kwietnia, a na Ursynowie na 1 maja.

Pożegnanie z elektrozamkiem

W tej chwili w hali na Żeraniu trwa kontrola techniczna rowerów, które mają w marcu wyjechać na stołeczne ulice. To fabrycznie nowe maszyny, a 10 proc. całej floty będzie mieć wspomaganie elektryczne. Oznacza to, że na start dostępnych będzie 2700 tradycyjnych rowerów i 300 „elektryków”. Do tego dodatkowo także 30 tandemów, czyli rowerów dwuosobowych.

Ostatnie szlify przechodzi też przygotowywana od podstaw nowa strona internetowa i aplikacja mobilna Veturilo. Same stacje, których montaż też jest na ostatniej prostej, również będą wyglądać inaczej niż dotychczas. Wszystko to ma związek z odświeżonymi zasadami funkcjonowania systemu.

Bezpowrotnie zniknęły elektrozamki, do których trzeba było w poprzednich latach wprowadzać rowery. Ich miejsce zajmie blokada typu „o-lock”, która będzie wbudowana w tylne koło każdego roweru. Zamek ten będzie posiadał również funkcję umożliwiającą bezpieczny postój bez kończenia wypożyczenia.