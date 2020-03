Vienna House Mokotow Warsaw świętuje pierwszą rocznicę. Zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności

Rok temu warszawski hotel austriackiej sieci Vienna House przyjął pierwszych gości. W tym czasie obiekt wpisał się na stałe w krajobraz hotelarski Mokotowa pokazując, że można łączyć lifestyle’owy styl z biznesowym charakterem. Znakiem rozpoznawczym Vienna House Mokotow Warsaw jest modernistyczna bryła budynku z wysokimi oknami zaprojektowana przez JEMS Architekci oraz zielona restauracja.

Vienna House Mokotow Warsaw jest nietypowym hotelem biznesowym. Łączy udogodnienia dla turystów biznesowych, takie jak szybkie zameldowanie online, wczesne śniadanie na wynos czy lokalizacja blisko Lotniska Chopina, ze swobodną atmosferą, oryginalnymi wnętrzami i niebanalnym konceptem kulinarnym. W ciągu roku swojej działalności stał się miejscem, do którego chętnie wracają goście biznesowi oraz influencerzy.

- Jestem dumna z tego, że Vienna House Mokotow Warsaw stał się drugim domem dla wielu osób podróżujących do Warszawy. Myślę, że nasze największe wyzwanie – stworzenie niesztampowego miejsca na hotelowej mapie Warszawy, gdzie można komfortowo odpocząć i równie komfortowo pracować – przerodziło się w nasze największe osiagnięcie – podkreśla Marta Karteczka, dyrektorka generalna hotelu. Mówiąc ‘nasz’, mam na myśli cały zespół Vienna House, który od samego początku pracuje na jego sukces i wkłada serce w jego rozwój – dodaje z dumą.

Przyjazną i domową atmosferę Vienna House Mokotow Warsaw tworzą zaangażowani pracownicy, dzięki którym goście czują się swobodnie i „na miejscu”. Na uwagę zasługuje koncept kulinarny restauracji Greenhouse, która wystrojem wnętrza przypomina szklarnię, a ofertą dorównuje najlepszym obiektom gastronomicznym miasta. Restauracja łączy się nierozerwalnie z lobby barem, gdzie barmani, szlifujący swe umiejętności m.in. w Londynie, tworzą autorskie koktajle i drinki, oraz strefą konferencyjną i lobby.

W kierunku zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności

- Po roku widzimy, że kierunek, w którym idziemy, jest prawidłowy. Z pewnością będziemy poszerzać portfolio naszych kreatywnych propozycji, zarówno w obszarze gastronomii, jak również konferencji, ale nad każdym pomysłem będzie czuwać idea zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. – mówi Karteczka. Dla mnie społeczna odpowiedzialność to również pełne szacunku i partnerstwa podejście do zespołu. Będę kłaść nacisk na identyfikację talentów i ich rozwój. To zespół tworzy podstawową tkankę hotelu, więc wie, co jest dla niego najlepsze– podkreśla.

Znakiem rozpoznawczym Vienna House Mokotow Warsaw jest modernistyczna bryła budynku z wysokimi oknami zaprojektowana przez uznane biuro JEMS Architekci oraz zielona restauracja Greenhouse. W wystroju wnętrz industrialne elementy harmonizują z ciepłymi materiałami mebli, wykładzin i starannie dobranych dodatków. Wśród 164 pokoi, 40 to pokoje o podwyższonym standardzie, a 19 można łączyć w segmenty jedno- lub trzypokojowe. Lobby jest miejscem tworzącym społeczne życie hotelu, gdzie znajdują się stoły do samodzielnego zameldowania i pracy, jedenaście kameralnych miejsc spotkań oraz bar połączony z recepcją. Strefa konferencyjna o powierzchni ponad 180 metrów kwadratowych łączy się z lobby, które równocześnie pełni funkcję foyer. Goście mogą korzystać z szybkiego WiFi, wczesnego śniadania biznesowego, strefy fitness 24/7 oraz podziemnego parkingu ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

Vienna House Mokotow Warsaw jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu, w skład którego wchodzić będą jeszcze 3 obiekty o przeznaczeniu biurowo-usługowo-noclegowym. Inwestorem jest firma Garvest Real Estate, a za projekt architektoniczny odpowiada polska pracownia JEMS Architekci. Wystrój wnętrz to efekt współpracy inwestora oraz Vienna House.