W 2021 roku w Poznaniu ruszy Centrum Szyfrów Enigma

Powstające w budynku przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Kościuszki Centrum Szyfrów Enigma otrzymało już pozwolenie na budowę. Jest to kolejny krok przybliżający nas do otwarcia nowej atrakcji Poznania. Pierwsi goście przekroczą próg Centrum latem 2021 roku.

REKLAMA

Za budowę CSE odpowiedzialne jest konsorcjum firm: Atrem, Firma Budowlana Dota oraz New Amsterdam. Przez ostatnie tygodnie wykonawca prowadził na pierwszym piętrze gmachu Collegium Martineum UAM prace przygotowujące teren pod inwestycje. Teraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń roboty budowlane mogą ruszyć pełną parą.

- Misją Centrum Szyfrów Enigma będzie z jednej strony upamiętnienie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, poznańskich matematyków, pogromców niemieckiej maszyny szyfrującej, z drugiej zaś edukacja. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja przybliży historię kryptografii. Zwiedzający przejdą kurs szyfrowania, zdobędą wiedzę o dawnych metodach utajniania informacji i poznają historię powstania samej Enigmy. Ale nie tylko. Centrum przybliży także związek prac prowadzonych przez naszych kryptologów z odbywającą się właśnie rewolucją cyfrową. Poruszone zostaną zagadnienia takie, jak programowanie czy bezpieczeństwo w sieci - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Obecnie staramy się również pozyskać replikę Enigmy. Jeżeli uda nam się znaleźć działający egzemplarz, z całą pewnością będzie on dużym atutem nowej atrakcji miasta - zaznacza.

Równolegle do robót budowlanych w Collegium trwają prace związane z przygotowaniem multimedialnej ekspozycji. Realizacją tej części inwestycji zajmuje się znana krakowska firma New Amsterdam, która odpowiada m.in. za wykonanie wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także ekspozycji w Bletchley Park pod Londynem, czyli historycznej siedzibie brytyjskich kryptologów.

- Od ponad 10 lat pomagamy instytucjom publicznym w procesie transformacji cyfrowej, realizując koncepcje wystawiennicze zarówno w kraju, jak i za granicą. Tworzymy muzea narracyjne, kreując niepowtarzalne doświadczenie dla zwiedzających. Adaptujemy współczesna technologie, mając równocześnie na uwadze, że są one tylko narzędziami pomagającymi wydobyć emocje i podkreślić przekaz, szczególnie dla młodszych odbiorców - podkreśla Tomasz Salwierz, członek zarządu firmy New Amsterdam, główny projektant ekspozycji.

Jak zaznacza Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, program działań w Centrum będzie zachęcał do kreatywnego myślenia oraz inspirował do podejmowania samodzielnych działań. - Ścieżka zwiedzania poprowadzi gości przez sale pełne interaktywnych stanowisk edukacyjnych oraz tych poświęconych historii. Większość z nich zaopatrzona będzie w aplikacje umożliwiające pogłębianie wiedzy na trzech poziomach trudności. W Centrum nie zabraknie również atrakcji, które mogą przypaść do gustu najmłodszym. Jedną z nich będzie odwzorowanie fragmentu wnętrza niemieckiego U-boota wraz z pomieszczeniami szyfranta i telegrafisty - dodaje dyrektor Kamiński.