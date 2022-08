W Avenidzie powstały domy dla pszczół

Avenida świętuje przypadający w sierpniu Dzień Pszczoły stawiając na swoim dachu ule. Nowe domy dla tysięcy pszczół pozwolą wyprodukować nawet do 60 kg miodu rocznie.

Pszczoły to owady, bez których ekosystem nie mógłby sprawnie funkcjonować. Bez małych, pracowitych owadów nie moglibyśmy się cieszyć soczystymi jabłkami czy podziwiać feerii barw ukwieconej łąki. Pszczoły nie tylko produkują miód, są odpowiedzialne za zapylanie roślin i dają przyrodzie to co najważniejsze – rozwój.

- Dzięki ekologicznej pasiece na dachu Avenidy ekosystem wokół galerii zyska pracowitych przyjaciół co pozwoli, jak szacują eksperci z Pasieki Sikora, uzyskać nawet 60 kg miodu rocznie. Paradoksalnie pszczołom w mieście często pracuje się lepiej, niż na obszarach wiejskich. Mają dostęp do zróżnicowanych roślin i mogą produkować miód przez cały sezon - mówi Mateusz Sikora, pszczelarz, właściciel wielopokoleniowej pasieki.

Dla pszczół przygotowano dwa ule umieszczone na dachu Avenidy. Mimo, że galeria usytuowana jest w ścisłym centrum Poznania, wokół niej są rozległe tereny zielone, które stanowią doskonałe środowisko dla bytowania pszczół.

- To kolejne działania proekologiczne, po relokacji Ropuchy Zielonej, realizowane przez nas w przestrzeni miejskiej – mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań. Chcemy pokazać, że będąc w samym centrum miasta można z powodzeniem dbać i wspierać przyrodę wokół nas – dodaje Katarzyna Korpak.

Ule umiejscowione na dachu Avenidy będą mogły pomieścić nawet do 100 tysięcy pszczół.