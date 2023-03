W Beskidach powstaje luksusowe osiedle spod kreski Archas Design

Nad Jeziorem Żywieckim powstaje luksusowe osiedle spod kreski Archas Design. W ramach inwestycji, której pierwszy etap został już oddano do użytku, zaplanowano kryty basen, SPA i sale fitness, a na pobliskiej wyspie plażę i przystań dla łodzi.

Nad Jeziorem Żywieckim Kombi Invest realizuje luksusowy kompleks apartamentów spod kreski Archas Design.

Architektura nawiązuje do tradycyjnego górskiego budownictwa. Inspirowana jest lokalną kulturą oraz klimatem zaczerpniętym z alpejskich kurortów.

Laguna Beskidów powstaje na powierzchni 4 ha. Największy z budynków przekazano już do użytkowania lokatorom. Rozpoczęła się też budowa i projektowanie kolejnych trzech obiektów.

Szczególnie ciekawie zapowiada się ostatni etap inwestycji, w którym powstanie kryty basen, zielony taras z jacuzzi na dachu jednego z budynków, a także przystań na wyspie sąsiadującej z osiedlem.

Projekt przewiduje uruchomienie nad wodą wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji i cocktailbaru, strażnicy wodnego pogotowia, przebieralni i toalet. Na wyspę prowadzi promenada, wzdłuż której powstanie odcinek traktu pieszo-rowerowego wokół Jeziora Żywieckiego.

Osiedle położone jest w Zarzeczu koło Żywca, nad samym brzegiem Jeziora Żywieckiego. Jego otoczenie słynie z wyjątkowych walorów krajobrazowych. Górskie jezioro malowniczo wcina się pomiędzy zbocza Beskidu Małego, sięgając po granice Kotliny Żywieckiej i samego Żywca. Jezioro chętnie odwiedzane jest przez żeglarzy, wędkarzy i plażowiczów. W jego okolicy znajdują się też liczne trasy rowerowe oraz bazy do pieszych wypadów na Babią Górę, Pilsko i Skrzyczne, a zimą – na narty do Szczyrku.

Architektura czerpiąca z tradycji

Ekskluzywny kompleks apartamentowców został w tym miejscu zaprojektowany przez bielską pracownię Archas Design. - W koncepcji wykorzystaliśmy wyjątkowe atuty lokalizacji - mówi architekt Maciej Zuber, właściciel Archas Design.

- Niewysokie budynki miały wtapiać się w otoczenie nie zakłócając sąsiadom widoku na jezioro i góry. Ich horyzontalne usytuowanie w terenie i zachowanie pomiędzy nimi dużych odległości, pozwoliły osiągnąć efekt doskonałej ekspozycji urokliwego pejzażu - dodaje Maciej Zuber.

Architektura zaproponowana przez Archas Design nawiązuje do tradycyjnego górskiego budownictwa. Inspirowana jest lokalną kulturą oraz klimatem zaczerpniętym z alpejskich kurortów. Ostre linii dachów odnoszą się do górskich szczytów, zaś jasne elewacje z akcentami grafitu oraz drewnianych lameli odbijają się na tle porastających zbocza lasów w migocącym lustrze wody.

Nowoczesny charakter podkreślają wielkopowierzchniowe przeszklenia i przezierne balustrady. Panoramiczne okna na ostatniej kondygnacji dochodzą nawet do pięciu metrów wysokości. Budynki posiadają liczne tarasy i duże balkony przebiegające na całej długości mieszkań. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli napawać się bliskością natury. A jeśli ktoś zapragnąłby innej perspektywy, to może skorzystać z przeszklonej windy widokowej w budynku położonym najbliżej jeziora.

Wizualizacja ostatniego etapu osiedla, fot. mat. prasowe

Laguna Beskidów powstaje na powierzchni 4 ha. Największy z budynków (A) z 97 mieszkaniami przekazano już do użytkowania lokatorom. Otaczają go zielone skwery i uliczki a do jeziora prowadzi oświetlona aleja. W dwóch kolejnych budynkach (B i C), gdzie znajduje się łącznie 109 mieszkań, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Rozpoczęła się też budowa i projektowanie kolejnych trzech obiektów. Za dwa lata osiedle składać się będzie z sześciu budynków z 427 mieszkaniami.

Nabrzeże z infrastrukturą nie tylko dla mieszkańców

Szczególnie ciekawie zapowiada się ostatni etap inwestycji, w którym powstanie kryty basen, zielony taras z jacuzzi na dachu jednego z budynków, a także przystań na wyspie sąsiadującej z osiedlem.

Przystań na wyspie sąsiadującej z osiedlem. fot. mat. prasowe

- Nabrzeże wraz z infrastrukturą rekreacyjną ma być atrakcyjnym uzupełnieniem oferty osiedla apartamentów z sektora premium - mówi Kacper Habdas, przedstawiciel spółki Kombi Invest, która jest inwestorem Laguny Beskidów. - Po umocnieniu brzegów wyspy kamieniami, planujemy na niej budowę przystani do dokowania łodzi oraz zaplecze gastronomiczne i sanitarne.

W zamyśle inwestora ma to być miejsce umożliwiające wygodne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu nad wodą. Powstaje głównie z myślą o mieszkańcach osiedla, choć otwarte będzie dla wszystkich.

Projekt przewiduje uruchomienie nad wodą wypożyczalni sprzętu wodnego, restauracji i cocktailbaru, strażnicy wodnego pogotowia, przebieralni i toalet. Na wyspę prowadzi promenada, wzdłuż której powstanie odcinek traktu pieszo-rowerowego wokół Jeziora Żywieckiego.

Wpływ dewelopera na otoczenie nie ogranicza się jedynie do samego osiedla i wpisuje się we współczesny trend zrównoważonego rozwoju - w zgodzie z naturą i lokalną społecznością. Powstaną tu nie tylko mieszkania, ale wyjątkowa enklawa wypoczynkowo-rekreacyjna.

Laguna Beskidów to nie tylko atrakcyjna lokalizacja pozwalająca napawać się pięknym otoczeniem. To również komfortowy pobyt w domu z możliwością korzystania z aktywnego wypoczynku - dodaje Kacper Habdas.

We wszystkich budynkach dostępne będą dla mieszkańców sauna i wellness, sala fitness, rowerownia i narciarnia. Na terenie osiedla zaplanowano też boisko wielofunkcyjne i place zabaw.

Wszystkie apartamenty wyposażone będą w system inteligentnego sterowania, który pozwoli na zdalną regulację oświetleniem, ogrzewaniem i nasłonecznieniem. Mieszkania wyposażone zostaną również w nowoczesną wentylację higrosterowaną dla zapewnienia właściwej wilgotności powietrza w apartamentach nad jeziorem.

Osiedle znajduje się zaledwie kilkanaście minut jazdy od Żywca, Szczyrku i Bielska-Białej. Przebiegająca w odległości 5 km od Laguny droga ekspresowa S1 gwarantuje łatwy dojazd ze wszystkich stron Polski, jak również Czech i Słowacji. Ze dużych miast aglomeracji śląskiej dojedziemy do Laguny bezpośrednim pociągiem Kolei Śląskich.