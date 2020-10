W Białymstoku powstał jeden z największych w kraju outdoorowych parków OCR

W Białymstoku powstał jeden z największych w Polsce sportowo-rekreacyjnych outdoorowych parków OCR, informuje Bialystok.pl.

REKLAMA

Przeznaczony do treningów wyściegów z przeszkodami obiekt został wybudowany przy ul. Władysława Jagiełły w Białymstoku. Jest to realizacja ogólnomiejskiego projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2020. Na budowę sportowo-rekreacyjnego parku OCR oddało swoje głosy 2875 mieszkańców. Koszt realizacji projektu to prawie 269 tys. zł.

Park podzielony został na dwie części. W części dla dzieci znalazł się niski „Mostek Tybetański”, płotek naprzemienny wysoki/niski, domek z lin, zasieki z lin i równoważnia uchylna. W części dla dorosłych – dwie wielofunkcyjne klatki combo, ścianka pionowo-skośna, dostawka z równoważnią skośną i prostą oraz poręcze.