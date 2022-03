W biurowcu powstaje ukraińska szkoła. Za przystosowanie przestrzeni odpowiada XYstudio

W Warszawie powstaje pierwsza ukraińska szkoła dla dzieci, które musiały uciekać przed wojną. Placówka powstanie w budynku myhive Mokotów Two, gdzie Immofinanz udostępnił na nią cała kondygnację o powierzchni 1200 mkw. Przestrzeń przystosowują architekci z XYstudio.

W ramach akcji „Otwieramy szkoły” powstaje w Warszawie pierwsza ukraińska szkoła dla dzieci, które musiały uciekać przed wojną.

Firma Immofinanz przekazała do czasowej dyspozycji całą kondygnację (1200 m2) w swoim budynku biurowym myhive Mokotów Two.

Nad przystosowaniem przestrzeni pracują architekci z wielokrotnie nagradzanej za realizacje edukacyjne pracowni XYstudio.

- Działamy w trosce o wszystkie dzieci. Dzieciom z Ukrainy chcemy zapewnić jak najszybszy powrót do minimum codziennej rutyny. Kontakt z nauczycielami, innymi uczniami i możliwość porozumiewania się w swoim języku dadzą im namiastkę poczucia bezpieczeństwa i względnej normalności - mówi Magda Garncarek, inicjatorka akcji.

- Równie ważne jest to, że szkoły publiczne w większych miastach Polski bywają przepełnione. Obawiamy się, że jeśli do takich placówek w ramach obowiązkowej rejonizacji dołączą dzieci z Ukrainy, zabraknie przestrzeni, dosłownie i w przenośni, na to, żeby zatroszczyć się o psychikę uczniów obu narodowości i zapewnić im warunki do efektywnej nauki i integracji - dodaje.

Architektura z misją

- Tworzenie architektury odpowiedzialnej społecznie jest naszą misją. W obliczu ataku na Ukrainę i fali uchodźców, zdajemy sobie sprawę, jak ważne stoi przed nami zadanie. Musimy wspólnie stworzyć bezpieczne i przyjazne przestrzenie edukacyjne. Wykorzystamy całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspomóc od strony architektonicznej ich organizację - zapowiadają architekci XYstudio.

Architekci publikują na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook informacje, skierowane głównie do architektów, dotyczące możliwości systemowych i prawnych otwierania podobnych placówek.

– Dopracowujemy z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej propozycje czasowych zmian w warunkach technicznych w szczególności dotyczących zmiany klasyfikacji pożarowej przedszkoli z ZLII na ZLIII – szansa jest, rozmowy trwają, trzymajcie kciuki! – relacjonują na Facebooku.

Szkoła w biurowcu to pierwszy tego typu obiekt. Pomieści ok. 160 dzieci, ma być gotowa w kwietniu. - Pierwsza realizacja jest zawsze najtrudniejsza. Tym bardziej ogromne podziękowania dla zespołów Immofinanz, MVGM i architektów z XYstudio, dzięki którym w ekspresowym tempie przekuliśmy pomysł w konkretne działania - mówi Garncarek. - Docelowa lista zaangażowanych osób będzie dużo dłuższa, bo na bieżąco zgłaszają się do nas kolejne firmy chcące pomóc.

Szkoła w biurowcu myhive Mokotów Two to pierwsze, ale nie jedyne działanie w ramach inicjatywy „Otwieramy szkoły”. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona akcja adresowana do szeroko rozumianego środowiska projektowego.

- Z myślą o uczniach, którzy będą kontynuowali naukę w polskich szkołach publicznych, będziemy zbierać pomysły i rozwiązania, które pomogą wszystkim zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Mogą to być przykładowo dwujęzyczne systemy identyfikacji wizualnej, dzięki którym nowi uczniowie łatwiej zorientują się w szkolnych przestrzeniach albo specjalne strefy poza klasami sprzyjające bieżącym potrzebom: integracji, wyciszeniu - zapowiada Garncarek. - Potrzebujemy kreatywności projektantów, architektów oraz samych uczniów, żeby wypracować rozwiązania, które ułatwią nam ten trudny czas.